Le 18 novembre à Arcachon, Pierre Ciret détaillera l'histoire de la valvométrie HFNI, une technologie de biocapteurs marins développée par la station marine d'Arcachon pour surveiller la pollution océanique.

Le 18 novembre prochain, la Station marine d'Arcachon accueillera une conférence majeure au MA.AT, située à Arcachon. Cet événement, programmé pour mercredi à 15 heures, aura pour objet principal de retracer l'histoire et le processus technique de l'invention de la valvométrie Haute Fréquence Non Invasive (HFNI). Cette technologie de pointe repose sur l'utilisation de biocapteurs spécifiques fixés directement sur les huîtres pour détecter les pollutions marines.

Les origines de la recherche en océanologie

Pierre Ciret, ingénieur de recherches retraité âgé de 70 ans, sera l'intervenant principal de cette présentation. Originaire de Cazals, dans le Lot, il a passé une grande partie de sa carrière au CNRS et à l'UMR EPOC de l'université de Bordeaux. Son parcours l'a mené à intégrer, dans les années 2000, une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans les sciences du vivant du milieu marin. Cette collaboration a permis de mener des études fondamentales sur le comportement des mollusques bivalves.

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Dès 2006, les chercheurs ont commencé à observer attentivement les huîtres et autres mollusques. Leur objectif était de comprendre comment ces animaux percevaient leur environnement immédiat. Ils se sont intéressés à divers facteurs physiques tels que le bruit sous-marin, la luminosité ambiante et les cycles des marées. Ces observations initiales ont servi de base scientifique pour concevoir des instruments de mesure capables de capturer les réactions biologiques en temps réel sans perturber l'animal.

Développement technique des biocapteurs marins

La conception de la valvométrie HFNI a nécessité une ingénierie précise pour mesurer l'ouverture et la fermeture des valves des bivalves. Les premiers prototypes étaient rudimentaires, utilisant par exemple un ressort qui appuyait sur une lumière à chaque mouvement. Le défi majeur résidait dans le placement des électrodes sans que l'animal ne les ressente, car la sensibilité du mollusque peut fausser les données scientifiques. Les ingénieurs ont testé différentes positions sur la coquille avant de trouver une solution viable.

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La solution finale consiste en l'utilisation d'électrodes dotées de petites pastilles de platine placées sur les coquilles pour mesurer les écarts. Ce dispositif est relié à un système informatique complexe qui enregistre et transmet les données en continu. L'objectif initial était d'obtenir des enregistrements stables sur une durée de trois ans, avec une fréquence de prise de mesure très élevée atteignant dix mesures par seconde. Cette précision permet de détecter des variations infimes du comportement des animaux.

Validation mondiale et applications environnementales

Le développement technologique a commencé par des expérimentations en eau douce, notamment avec des palourdes issues du lac de Cazaux. Ces tests préliminaires ont ensuite été transférés en eau salée pour valider la technologie dans son environnement naturel. Trois versions successives du valvomètre HFNI ont été conçues et améliorées au fil des années. Cette évolution a permis de rendre le système suffisamment robuste pour une utilisation internationale et diversifiée.

Aujourd'hui, la valvométrie HFNI est utilisée sur toute la planète pour la surveillance environnementale. Le premier déploiement international a eu lieu en 2008 avec l'installation de bénitiers sur le récif Ioro en Nouvelle-Calédonie. La technologie a ensuite été déployée dans des conditions extrêmes, comme à Svalbard en Norvège, située à 1 200 kilomètres du pôle Nord. Ces données visuelles prennent la forme de graphiques ressemblant à des électrocardiogrammes, offrant une lecture précise de la santé des écosystèmes marins face aux pollutions.