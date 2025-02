Picpoul de Pinet et les Rillettes d'Huîtres au Salon Wine Paris

Le salon professionnel Wine Paris a accueilli plus de 5 000 exposants, dont l'AOP Picpoul de Pinet et la Coopérative conchylicole de Méditerranée. L'occasion pour le Picpoul de Pinet de présenter son millésime 2024 et pour la Coopérative conchylicole de Méditerranée de lancer ses rillettes d'huîtres.

Plus de 5 000 exposants se sont rassemblés du 10 au 12 février au salon professionnel Wine Paris , à la Porte de Versailles. Parmi eux, se trouvaient le Picpoul de Pinet et la Coopérative conchylicole de Méditerranée. Représentée par huit caves et domaines de l'appellation, l’AOP a notamment organisé une dégustation du millésime 2024 et une verticale depuis 2020.

\ « Si le millésime 2023 était marqué par le fruit, c’est la fraîcheur spontanée du piquepoul blanc qui domine ce nouveau millésime, révélant au mieux tous les critères de typicité du picpoul-de-pinet », explique Laurent Thieule, le président de l'appellation. Le rendez-vous était également l'occasion de mettre en avant auprès des oenologues, cavistes, sommeliers, exportateurs... l'association avec les produits de l'étang de Thau. La Coopérative des conchyliculteurs de Méditerranée a ainsi lancé dans la capitale son tout nouveau produit : les rillettes d’huîtres. « Elles se déclinent en trois versions : la gamme 'authentique', la plus nature pour les amateurs d’iode et de citron, la gamme au 'Picpoul', le vin du terroir qui accompagne traditionnellement la dégustation des huitres et la gamme 'garrigue', aromatisée aux herbes de la garrigue », détaille Fabrice Grillon, directeur de la coopérative conchylicole. L'association des rillettes avec le picpoul n'est pas passée inaperçue auprès des dégustateurs de la Porte de Versailles





