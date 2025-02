Picardie Nature recherche des bénévoles pour la surveillance estivale des phoques dans la baie de Somme

L'association Picardie Nature lance un appel à bénévoles pour surveiller et protéger les phoques en baie de Somme pendant l'été 2025. Des missions de sensibilisation, de suivi de population et de protection des reposoirs seront confiées aux bénévoles.

Chaque année, l'association Picardie Nature s'engage dans l'étude et la protection des deux espèces de phoques présentes dans la baie de Somme. L'été est une période cruciale pour ces mammifères marins, marquée à la fois par les naissances et la mue du Phoque veau-marin, mais aussi par une forte affluence touristique.

Des missions pour la préservation des phoques Afin d'assurer leur protection et de sensibiliser le public, Picardie Nature met en place « une surveillance estivale » et recherche des bénévoles pour renforcer ses équipes du 26 mai au 18 août 2025. Dans le cadre de cette action, l'association recrute 12 bénévoles en pleine période de reproduction des Phoques veaux-marins (entre juin et juillet) et 6 bénévoles avant et après cette période (de fin mai à mi-août). Les bénévoles devront être présents quotidiennement en baie de Somme. Leur mission principale consistera à sensibiliser et informer le grand public, réaliser un suivi de la population et protéger les reposoirs. Les missions seront rythmées par le cycle des marées et les horaires du soleil. Qui peut participer et comment s'inscrire « Aucune compétence n'est demandée pour les personnes désirant y participer puisqu'une formation sera donnée à l'arrivée des bénévoles », précise l'association. Pour participer, il faut être majeur, adhérent de Picardie Nature et s'engager pour deux semaines consécutives (du lundi au lundi). « Plusieurs aptitudes sont également les bienvenues : avoir un bon relationnel, avoir une bonne condition physique, savoir suivre un protocole et savoir vivre en groupe », ajoute l'association. Une participation financière est également demandée afin d’aider l’association à organiser et mettre en place cette action. Pas de stage possible. Possibilité d’hébergement. Renseignements et inscriptions jusqu'au 21 avril 2025 sur picardie-nature.org. Suivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.





Lille_actu / 🏆 71. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Animaux Baie De Somme Environnement Bénévolat Protection Des Espèces

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Janvier 2025 : Un mois record de pluies en Picardie VerteLa Picardie Verte a été frappée par des fortes pluies en janvier 2025, provoquant des inondations et des dommages importants. Jean-Jacques Dhermy, habitant de Grandvilliers, a mesuré 180 millimètres de pluie par mètre carré, une quantité deux fois supérieure à la moyenne pour un mois de janvier. Cette quantité exceptionnelle de pluie a fait de janvier 2025 le quatrième mois le plus pluvieux des 15 dernières années.

Lire la suite »

Picardie Verte : les inondations de début d'année 2025, un signe des temps à venirDes inondations ont touché plusieurs habitations à Grandvilliers en début d'année 2025 en Picardie Verte. Les experts attribuent ce phénomène à l'augmentation des précipitations liées au changement climatique. Face à ce risque croissant, les autorités mettent en place des mesures de prévention, telles que l'établissement d'un schéma directeur des eaux pluviales et la création de zones d'expansion naturelle des eaux. Le rôle des freins hydrauliques est également crucial pour ralentir et fixer l'eau.

Lire la suite »

Élection de Miss Somme 2025 le samedi 17 mai à Abbeville, les inscriptions sont ouvertesLes candidatures sont ouvertes pour succéder à Marie Villez Miss Somme 2024.

Lire la suite »

Travaux importants sur le passage à niveau de Nogent-l’ArtaudSNCF Réseau remplace deux aiguillages et 150 mètres de voies à proximité de la gare de Nogent-l’Artaud. Cette opération nécessitera la fermeture temporaire du passage à niveau n°22 jusqu'au samedi 8 mars 2025 avec des déviations routières mises en place. Les travaux se dérouleront principalement les week-ends du 14 au 17 février 2025 avec des fermetures nocturnes du lundi 17 février 2025 au samedi 8 mars 2025. Aucun train ne circulera entre Paris Est et Château-Thierry les samedi 15 et dimanche 16 février 2025.

Lire la suite »