Photovoltaïque en France : un million d'installations, des incendies rares mais des précautions essentielles

Enedis a dépassé le million de panneaux solaires raccordés en France fin 2024. Si les incendies de toitures photovoltaïques font la une, le risque est limité mais nécessite des installations de qualité, des connecteurs compatibles et une bonne ventilation. Les pompiers adoptent des consignes strictes face au courant continu persistant.

Au troisième trimestre 2024, Enedis a franchi le cap du million d'installations photovoltaïque s raccordées en France. Cette croissance rapide, le parc ayant doublé entre 2019 et 2024 pour passer de 450 000 à plus d'un million de systèmes, s'accompagne d'une question récurrente dans la presse locale : les incendies de toitures équipées de panneaux solaires.

Si ces faits divers alimentent les gros titres, la réalité est plus nuancée. Le Bureau d'analyse des risques et pollutions industriels (BARPI), rattaché au ministère de la Transition écologique, recense environ 240 000 incendies domestiques par an en France toutes causes confondues. Parmi eux, les départs de feu imputables au photovoltaïque restent marginales, mais leur nombre augmente mécaniquement avec le parc installé. Les enquêtes du BARPI montrent que le module photovoltaïque lui-même déclenche rarement l'incendie.

Dans la quasi-totalité des cas, les départs de feu proviennent de défauts électriques : connecteurs défectueux, câblage sous-dimensionné ou onduleur défaillant. Pascal Vanhulle, directeur technique chez Efectis, le principal laboratoire agréé par le ministère de l'Intérieur pour les essais de résistance au feu, explique que les points chauds à l'origine des incendies sont dus à des surcharges et des courts-circuits.

Un problème récurrent est le mélange de connecteurs mâle et femelle de fabricants différents, ce qui crée une résistance électrique au point de jonction et une surchauffe. De plus, les installations dites intégrées au bâti (IAB), où les panneaux sont directement posés sur la toiture sans ventilation, sont plus sujettes aux dégradations par accumulation de chaleur. Ce mode de pose est aujourd'hui abandonné au profit de la surimposition, qui permet une meilleure circulation d'air.

La certification RGE QualiPV, obligatoire pour bénéficier de la prime à l'autoconsommation, filtre en pratique une partie des poses les moins rigoureuses. Cependant, les propriétaires ignorent souvent le comportement électrique des panneaux lors d'un incendie. Même après la coupure du disjoncteur général, un panneau photovoltaïque continue de produire du courant continu tant qu'il reçoit de la lumière. Ainsi, entre les modules et l'onduleur, une tension continue active persiste quelle que soit la position des interrupteurs côté alternatif.

Depuis 2017, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) suivent un guide de doctrine opérationnelle qui impose une distance minimale d'un mètre entre tout pompier et les modules en intervention. Les projecteurs utilisés la nuit suffisent parfois à électrifier un panneau et à relancer la production.

Pour réduire les risques, l'utilisation de micro-onduleurs est recommandée : ils découpent le champ en micro-unités autonomes, abaissent la tension de chaque segment à quelques dizaines de volts et permettent une détection immédiate des défauts électriques panneau par panneau, avant qu'un point chaud n'amorce un arc. En résumé, le risque incendie lié au photovoltaïque est réel mais maîtrisé par des normes de pose rigoureuses et des équipements de qualité.

Les propriétaires doivent veiller à choisir des installateurs certifiés et à privilégier des systèmes avec micro-onduleurs pour une sécurité optimale





Clubic / 🏆 10. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Photovoltaïque Incendie Sécurité Enedis Installation Solaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gironde : à Eysines, Eneria réalise une centrale photovoltaïque qui lui servira également de vitrineEneria, filiale de Monnoyeur, a développé une centrale photovoltaïque sur le site de l’agence du groupe à Eysines. L’électricité produite sera prioritairement autoconsommée. L’installation servira aussi de showroom pour démarcher de nouveaux clients

Read more »

Retraites : la pension moyenne atteint 1 626 euros brut par mois en 2024, selon la DreesLa Drees publie son enquête annuelle sur les retraites en France. En 2024, la pension moyenne de droit direct s'élève à 1 626 euros brut par mois, en hausse de 0,8 %. L'écart entre hommes et femmes reste important, avec 36 % de moins pour les femmes sans réversion.

Read more »

Hervé en concert aux Vieilles Charrues 2024Hervé en concert aux Vieilles Charrues 2024 : Hervé Le Sourd, plus connu sous le nom de scène Hervé, est un musicien et chanteur français à l’univers électro-pop singulier. Il se fait d’abord remarquer...

Read more »

Aya Nakamura brûle une banderole raciste en concert au Stade de France et répond à ses détracteursLors de son concert au Stade de France le 29 mai 2024, Aya Nakamura a spectralement mis le feu à une banderole raciste déployée à son encontre par un groupe identitaire en 2024, transformant son spectacle en un acte de résistance symbolique. Cette action intervient après une campagne de dénigrement et des attaques à caractère racial, que l'artiste a analysées en interview, affirmant que son langage et son énance dérangeaient autant que sa couleur de peau. Devant 70 000 spectateurs, la chanteuse, qui devient la première artiste francophone à donner trois soirs de suite au Stade de France, a également offert un show de trois heures avec des invités et des premières parties entièrement féminines, confirmant son statut d'icône moderne et engagée.

Read more »