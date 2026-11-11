Photographe girondin François Daurys condamné à dix ans pour viol et atteinte à la vie privée

Au 11 novembre 2024, la cour criminelle de la Gironde a condamné François Daurys, 63 ans, à dix ans de prison pour viol d'une mineure en 2016 et pour atteinte à la vie privée. Les faits impliquent un shooting nu artistique

Au 11 novembre 2024, la cour criminelle de la Gironde a condamné François Daurys, 63 ans, à dix ans de réclusion pour viol d'une mineure de 17 ans en 2016 et pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Le photographe, ancien spécialiste du nu artistique, avait exploité son site Internet, Musite, pour recruter des modèles en Gironde.

Motif et déroulement de l'infraction

Le 4 août 2016, une lycéenne de 17 ans a déclaré être violée pendant une séance photo en pleine nature dans le Médoc, où la jeune fille, vêtue d'une simple veste, a été attachée à un arbre dans un état de détresse. Le photographe a filmé les faits et les vidéos ont été remis aux gendarmes.

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La séance, censée être un shooting nu, a dégénéré lorsqu'il a maintenu son contact physique après que la victime ait répété plusieurs fois " stop, arrête, non ". L'acte a conduit à la perte d'éveil de la mineure, d'une crise d'anxiété et d'une détresse psychologique persistante.

Positions des parties et éléments de preuve

Au cours de l'enquête, François Daurys a reconnu une relation d'apparence consensuelle, affirmant que la jeune fille "en voulait plus". Il a également admis qu'une seconde séance, trois jours après la première, visait à "satisfaire son fantasme de jouir sous la pluie".

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Des renseignements supplémentaires ont été obtenus grâce aux témoignages de treize modèles ayant travaillé avec le photographe. Certains l'ont qualifié de "très professionnel", d'autres de "malsain". Les forces de l'ordre ont découvert des milliers de fichiers, dont des images prises en caméra cachée dans des salles de bains, sur une plage naturiste à Montalivet, dans des véhicules et dans des salles d'examen médical.

Conséquences légales et prochaines étapes

Après une garde à vue médiatisée, François Daurys a été libéré sans condition, puis arrêté en janvier 2017. Il a finalement été jugé par la cour criminelle de la Gironde le 11 novembre 2024. Sa peine de dix ans de réclusion dépasse de deux ans les réquisitions initiales.

Le jugement a également condamné Daurys pour acte d'atteinte à l'intimité de la vie privée à l'égard d'une amie de son ex-compagne, qui a été filmée à son insu sous sa douche. Cette victime a évoqué le choc et l'horreur, affirmant que la libération par le procès était une reconnexion à la réalité et un soulagement émotionnel.

François Daurys, désormais en résidence en Var et ayant subi une chute de toit, semble d'un point de vue physique limité. Sa présence en fauteuil roulant à son procès souligne la gravité de ses actes et la nécessité d'une peine adaptée pour dissuader de futures agissements similaires.