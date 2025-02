Phlébite : Alimentation et Prévention

Comprendre la phlébite, ses symptômes, son traitement et les aliments à privilégier (et à modérer) pour accompagner son traitement et prévenir les récidives.

La phlébite , ou thrombose veineuse , est la formation d'un caillot de sang dans une veine. Elle touche le plus souvent les membres inférieurs et peut être superficielle ou profonde. La phlébite superficielle affecte les veines situées près de la surface de la peau, tandis que la phlébite profonde, plus grave, concerne les veines profondes des jambes. Dans le dernier cas, le caillot peut se détacher et migrer jusqu’aux poumons, entraînant une embolie pulmonaire, une urgence vitale.

La phlébite ne provoque pas toujours de symptômes visibles, ce qui complique son diagnostic. Toutefois, certains signes doivent alerter : douleur, gonflement, chaleur et rougeur de la zone touchée. En cas de doute, il est essentiel de consulter rapidement un médecin pour un diagnostic précis. Le traitement de la thrombose veineuse repose sur trois piliers: soulager les symptômes, empêcher l'extension du caillot et prévenir les complications. Des médicaments anticoagulants (AVK) sont prescrits pour fluidifier le sang et éviter l'agrandissement du caillot ou la formation de nouveaux caillots. Ils peuvent être administrés par injections sous-cutanées ou sous forme orale, et nécessitent une surveillance médicale régulière. Le port de bas de contention, réalisés sur-mesure, est également recommandé pour favoriser le retour veineux. Un repos modéré est conseillé en phase aiguë, mais une reprise d'une activité physique régulière, notamment la marche, est recommandée une fois le traitement initié. Cette dernière favorise la circulation sanguine et évite le risque de récidive. Il est important d'écouter son corps et de ne pas se forcer. Certains aliments peuvent interférer avec les anti-vitamines K, le traitement anticoagulant prescrit en cas de thrombose veineuse. Ils vont altérer leur efficacité et augmenter le risque de saignement. Il s'agit principalement des légumes verts à feuilles (chou frisé, épinards, brocoli, laitue, persil, bette à carde), des crucifères (chou vert, chou-fleur, choux de Bruxelles) et de certaines huiles végétales (colza, tournesol, soja). Il est recommandé de modérer ces aliments sans les supprimer complètement





