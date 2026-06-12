Philosophy Exam Tips and Strategies

Two professors of philosophy provide advice on how to excel in the philosophy exam, including avoiding common mistakes, planning, and strategies for tackling the exam.

Une problématique, un plan et dans l'idéal quatre à huit pages. Deux professeurs de philosophie listent les erreurs à ne pas commettre ce lundi 15 juin, jour de l'épreuve.

Les élèves de terminale des voies générale et technologique planchent, ce lundi 15 juin, sur la philosophie. Suivront les épreuves écrites de spécialité, à partir de mardi 16 puis le grand oral entre le 22 juin et le 1er juillet. Deux professeurs de philosophie livrent leurs conseils pour que les candidats et candidates mettent toutes les chances de leur côté durant les quatre heures où ils vont plancher et évitent les erreurs qui font mauvaise impression.

Le programme de philosophie comporte 17 notions dans la filière générale - dont l'art, le bonheur, le devoir, l'État ou l'inconscient - et sept dans la voie technologique. La première erreur est de penser que le programme est fractionné en 17 chapitres étanches. Les sujets font rarement appel à une seule notion, ce sont plutôt des sujets hybrides, mixtes. Il ne faut pas s'attendre à un sujet compartimenté mais se rappeler que les notions interagissent entre elles.

Le principe de la philosophie, c'est de les faire dialoguer. L'idéal est de tout oublier les vingt premières minutes de l'épreuve, sans même se demander à quelles notions le sujet fait référence, pour se réapproprier la question. Il y a 99% de chances que le sujet donné ne soit pas le même que celui vu en cours. La première heure et demie doit impérativement être réservée à la réflexion.

Le brouillon, c'est un conducteur, un plan. Seules l'introduction et la conclusion doivent ainsi être rédigées au brouillon. Le nerf de la guerre, appuie le professeur de philosophie Gilles Vervisch. Une copie qui problématise dès l'introduction a déjà la moyenne et a contrario, il est difficile de mettre plus de 10 à une copie qui ne problématise pas.

Il détaille ainsi son propos avec un exemple de sujet: peut-on être heureux sans être libre? Spontamment, on répond non, avec l'exemple de la privation de liberté comme punition par excellence. Mais on peut aussi répondre: 'ça dépend'. C'est le principe de la philosophie: au moins deux réponses s'opposent.

Un sujet de philosophie soulève toujours un paradoxe, c'est ce paradoxe qu'il faut problématiser. Gilles Vervisch envisage comme problématique au sujet proposé: la liberté est-elle un moyen ou un obstacle au bonheur? Il rappelle que la problématique doit faire ressortir les notions-clés du sujet et la relation entre elles qui pose problème. Il ne s'agit pas de simplement reformuler le sujet.

Jean-François Dejours cite un autre exemple: l'art imite-t-il la nature? Le mot création ou production n'apparaît pas dans le sujet mais c'est pourtant bien là que réside la problématique. Dans une question de philosophie, il y a toujours plusieurs réponses possibles. Il faut donc repérer le problème contenu dans la question.

Une question de philosophie appelle au moins deux réponses qui se tournent le dos. Dans une première partie, on peut défendre l'idée du sens commun, ce qui paraît le plus évident. Pour en revenir au sujet 'peut-on être heureux sans être libre?

', on pourrait défendre l'idée que le bonheur consisterait en l'absence de contraintes. Dans la deuxième partie, il ne s'agit pas de se contredire, poursuit Gilles Vervisch. La deuxième partie, c'est une objection, une nuance, un autre point de vue. Dans le détail, cet enseignant rappelle que l'introduction questionne le sujet et la conclusion retrace le cheminement de la réflexion.

Je vois trop souvent des copies qui répondent à la question dès l'introduction et pose la question dans la conclusion. Trouver la question du sujet, c'est la clé de l'épreuve. Le nerf de la guerre, appuie le professeur de philosophie Gilles Vervisch. Une copie qui problématise dès l'introduction a déjà la moyenne et a contrario, il est difficile de mettre plus de 10 à une copie qui ne problématise pas.

Il détaille ainsi son propos avec un exemple de sujet: peut-on être heureux sans être libre? Spontamment, on répond non, avec l'exemple de la privation de liberté comme punition par excellence. Mais on peut aussi répondre: 'ça dépend'. C'est le principe de la philosophie: au moins deux réponses s'opposent.

Un sujet de philosophie soulève toujours un paradoxe, c'est ce paradoxe qu'il faut problématiser. Gilles Vervisch envisage comme problématique au sujet proposé: la liberté est-elle un moyen ou un obstacle au bonheur? Il rappelle que la problématique doit faire ressortir les notions-clés du sujet et la relation entre elles qui pose problème. Il ne s'agit pas de simplement reformuler le sujet





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