Philips : Nettoyeur de Sneakers 3-en-1 avec Réduction Exceptionnelle sur Amazon

Donnez une nouvelle vie à vos baskets avec le nettoyeur de sneakers 3 en 1 de Philips, actuellement en promotion sur Amazon. Ce gadget innovant vous permet de nettoyer facilement vos chaussures, qu'elles soient en cuir, tissu ou autres matériaux, sans avoir à les confier à un professionnel.

Souvent, il suffit d'un bon coup de nettoyage pour que vos anciennes baskets fassent peau neuve. Sur Amazon , ce gadget explose les ventes du site. Conçu par la marque Philips , le nettoyeur de sneakers 3 en 1 bénéficie d'une remise inédite. Il est indiqué à 23,30 euros au lieu de 24,99 euros. Contrairement aux idées reçues, il est tout à fait possible de nettoyer ses baskets dans le confort de sa maison.

Les marques spécialisées dans l'électroménager s'efforcent de créer des outils innovants pour faciliter votre quotidien. Avec ce nettoyeur, plus besoin de passer par un professionnel. Des baskets en cuir aux chaussures en tissu, le nettoyeur de sneakers Philips vient à bout des tâches tenaces. Sur Amazon, il obtient plus de 500 achats au cours du mois dernier. Profitez d'une remise sur le nettoyeur de sneaker Philips Le kit de nettoyage Philips vous permet de donner un nouveau souffle à votre collection de baskets. Il offre une large capacité, allant jusqu'à 500 rotations par minute. Son format est parfait pour le voyage, grâce à son alimentation par batterie. Le nettoyeur de sneakers Philips s'équipe de 3 brosses amovibles. La tête dure est destinée au caoutchouc et aux semelles texturées tandis que la brosse souple nettoie la maille et la toile. La tête à éponge permet de nettoyer les chaussures en cuir, PVC, daim et autres matières délicates. Pour utiliser le nettoyeur Philips, rien de plus simple. Mouillez la brosse de votre choix à l'aide d'eau et de savon, puis séchez le tout à l'aide d'une serviette. Pour obtenir le nettoyeur de sneakers Philips avec la livraison gratuite, optez pour l'abonnement Amazon Prime. Ce qu'il faut retenir sur le nettoyeur de sneaker Philips : Le nettoyeur de sneakers Philips contient une batterie adaptée pour le voyage. Avec sa capacité de 500 rotations par minute, il est équipé de 3 brosses amovibles (dure, éponge et souple)





