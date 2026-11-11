Philips Multigroom série 7.000 en promo Black Friday : 25 % de réduction sur Amazon

La tondeuse Philips Multigroom série 7.000 est proposée à 25 % de réduction pendant le Black Friday sur Amazon, au prix de 81,74 € au lieu de 109,99 €. Offre incluant 19 accessoires et 26 hauteurs de coupe.

Le Black Friday 2024, la tondeuse Philips Multigroom série 7.000 bénéficie d'une remise de 25 %, passant de 109,99 € à 81,74 €, pour les clients d' Amazon France.

Caractéristiques techniques de la tondeuse Philips Multigroom série 7.000

Cette tondeuse multitâche est livrée avec 19 accessoires, dont des peignes réglables pour 26 hauteurs de coupe, adaptés au visage et au corps. Les lames en métal auto‑affûtées assurent une précision optimale, tandis que la tête de précision étroite permet de tracer des lignes nettes.

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Le design ergonomique et l'autonomie adaptée font de ce modèle un incontournable pour ceux qui souhaitent entretenir leurs poils domestiques sans effort.

Conditions de l'offre Black Friday sur Amazon

Sur la plateforme Amazon, le prix réduit est valable uniquement du 19 au 29 novembre 2024. Le vendeur propose un service après‑vente sans complications : retour gratuit et remboursement complété dans les 30 jours. De plus, les clients Prime peuvent profiter d'une livraison prioritaire gratuite et d'un accès prioritaire aux ventes flash.

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Amazon permet également le paiement échelonné, et les membres Prime peuvent bénéficier de streaming vidéo, de jeux et de stockage cloud, ce qui renforce l'attractivité de la plateforme pour les achats de produits technologiques.

Impact pour les consommateurs et perspectives d'achat

L'abaissement de 25 % sur le prix initial réduit la barrière financière à l'achat, rendant la tondeuse Philips Multigroom série 7.000 plus accessible. Les 19 accessoires et les multiples hauteurs de coupe créent un produit polyvalent attendu par les utilisateurs qui recherchent un entretien complet en un seul appareil.

Grâce à la livraison rapide, au service après‑vente facilitant le retour, et aux options de paiement souples, les clients décident de profiter de cette fenêtre d'achat limitée. L'offre expire à la fin du Black Friday, ce qui encourage une décision d'achat rapide pour bénéficier du prix promotionnel.

Pourquoi l'offre Black Friday renforce la présence d'Amazon sur le marché des tondeuses

En proposant une réduction substantielle sur un produit de la marque Philips, Amazon s'assure une visibilité accrue auprès des consommateurs recherchant des perruques domestiques. La combinaison d'une réduction, d'un service après‑vente efficace et d'un programme de fidélité robuste accroît la confiance des acheteurs et consolide la position dominante d'Amazon dans le secteur des petites électroménageres.