Philips 65PUS8009/12: Profitez de l'Immersion Ambilight à 669 €

Le téléviseur Philips 65PUS8009/12 offre une expérience visuelle immersive grâce à sa technologie Ambilight. Disponible actuellement à 669 € au lieu de 1005 €, il est idéal pour profiter pleinement de vos films et séries préférés.

Avec la fonction Ambilight, les téléviseurs Philips offrent une expérience visuelle unique. Si vous souhaitez profiter de cette technologie sur un grand écran, le modèle 65PUS8009/12 est une excellente option. Actuellement en promotion à 669 euros, au lieu de 1 005 euros, il vous permet de plonger dans vos contenus préférés avec une immersion inégalée. Le Philips 65PUS8009, bien que ne proposant pas le meilleur affichage en soi, se distingue grâce à sa technologie Ambilight.

Cette dernière amplifie l'expérience visuelle en projetant un halo de lumière qui s'adapte aux couleurs du programme en cours. Vous pouvez ainsi profiter d'un divertissement plus dynamique et immersif, particulièrement lorsque vous avez une grande diagonale comme celle de 65 pouces offerte par ce modèle.Le Philips 65PUS8009 est disponible à 699 euros chez Boulanger, avec une réduction supplémentaire de 30 euros appliquée au moment de l'achat. De plus, Boulanger offre une garantie satisfait ou remboursé de 100 jours. Ce téléviseur offre de nombreuses autres caractéristiques attrayantes. Son écran LCD de 65 pouces est idéal pour regarder vos films et séries préférés dans les meilleures conditions. L'immersion n'est pas seulement due à la taille de l'écran, mais aussi à la technologie Ambilight qui projette un halo de lumière autour du téléviseur, s'adaptant aux couleurs de l'image affichée. Ce système d'éclairage ambiant peut également être utilisé comme lumière d'appoint et vous permet de personnaliser l'ambiance de votre salon. L'écran 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels) et la compatibilité avec les normes HDR10+ et Dolby Vision assurent une qualité d'image exceptionnelle. Le téléviseur est également compatible avec le Dolby Atmos pour un son immersif et surround. Notez cependant que la fréquence de rafraîchissement est limitée à 60 Hz, ce qui signifie que vous ne pourrez pas profiter de la 4K@120fps. Le téléviseur est équipé du système d'exploitation Titan OS, qui est proche de Google TV et offre une variété d'applications préinstallées ainsi que la possibilité de télécharger d'autres applications





