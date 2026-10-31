Philips 65OLED951 : le fleuron OLED 2026 à l'éclairage hybride et aux performances multimédia

Philips releva le téléviseur OLED 65OLED951 en 2026, armé d'une dalle META 4.0, Dolby Vision 2 Max, quatre HDMI 2.1 et Ambilight sur quatre côtés. Ce modèle se distingue par son design fin, sa technologie de halo lumineux et une connectivité étendue incluant AirPlay 2, Google Assistant et Alexa, tout en conservant un prix de 2 999 €. Une évaluation détaillée analyse son rendu HDR, sa qualité sonore, sa finition et son rapport qualité‑prix.

Le téléviseur Philips 65 OLED 951 se positionne comme le nouveau joyau de la marque dans le segment OLED, alliant des technologies de pointe et un design épuré.

Design et dalle META 4.0 Primary RGB Tandem

Sous le sceau de la ligne premium 2026, Philips choisit de mettre en valeur une dalle META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0 fournissant par LG Display, promettant des pics de luminosité exceptionnellement élevés grâce à la mise en œuvre du Dolby Vision 2 Max et du HDR10+ . Ce dispositif unique est par la même occasion intégré dans un encadrement métallique discret qui met l'image entre elles sans concession visuelle, tout en assurant une solidité mécanique et un poids approprié pour un téléviseur de 65 puces.

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Dès la première approche, la finesse de l'appareil s'impose : le rétro de l'écran ne dépasse que 4 cm à l'arrière et 4 mm en haut, réduisant considérablement l'empreinte que le téléviseur impose dans un salon. Le cadre fin, la finition chrome satiné des pieds et le choix d'une couleur neutre pour le revêtement de bord confèrent à la 65OLED951 un aspect harmonieux et contemporain.

Ambilight quatre côtés et halo lumineux ajustable

Philips n'a cependant laissé aucune place à la finition: le téléviseur possède un Ambilight sur quatre côtés, combiné à un halo lumineux projetté sur le mur, capable d'atténuer la fatigue oculaire vis-à-vis d'une pièce sombre. Ce halo se configure en fonction de la couleur du mur, allant d'une ambiance presque invisible sur un mur clair à un effet tamisé sur un mur sombre.

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Possibilité de le désactiver ou d'atténuer son intensité reste disponible pour les utilisateurs qui préfèrent un design plus sobre. Sur le plan des performances sonores, le système 2.2 à 70 watts est compatible avec l'interface Titan OS, plateforme d'exploitation du téléviseur, qui surclusive les protocols audio Dolby Atmos et DTS:X avec plus de précision que les concurrents comme Hisense qui n'affichent le logo Dolby Vision 2 Max qu'à des remontées éphémères.

Connectivité HDMI 2.1 et compatibilité sans fil

L'intégration d'un HDMI eARC (port 3) permet un flux audio sans perte vers une barre de son ou un amplificateur externe. Philips ne laisse aucun compromis sur la connectivité : quatre ports HDMI 2.1 assurent une bande passante de 48 Gbit/s, VRR, ALLM, ainsi qu'une compatibilité AirPlay 2, Google Assistant et Alexa.

Sur le plan physique, les ports USB (une USB 3.0 et une USB 2.0), la prise casque, les entrées tuner TNT, satellite, Ethernet et audio optique sont positionnées de façon à optimiser l'ergonomie, et les 3 ports HDMI reçoivent une orientation verticale arrière, à prendre en compte lors d'une installation murale. La question qui se pose, c'est bien la valeur ajoutée de ce modèle pour le prix annoncé à 2 999 euros en version 65 pouces.

Prix 2999 euros et valeur ajoutée du modèle

Face à des vélocités de concurrence toujours plus élevées, la proposition de Philips est d'autant plus intéressante qu'elle se targue d'être la première à proposer la technologie META 4.0 avec un rendu HDR avancé. Le prix reste compétitif, justifié par le poids de l'enceinte ambi‑lit à 4 cm, l'intégration d'un halo coloré et la solidité du cadre.

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Sans méconnaître la présence d'options comme le réglage de l'écartement des pieds qui est limité à une seule position, Philips se montre dominante sur la qualité d'image grâce à la dalle OMSA du dernier enchaînement de la marque. Les critiques ont rappelé que les OLED restent délicats, que l'ouverture à l'intérieur du boîtier est peu pratique et qu'il faut éviter de le porter seul.

Toutefois, le design de la 65OLED951 demeure élégant et " sobre ". Avec un bon montage mural, la profondeur de l'appareil permet un alignement théorique de l'écran à seulement deux centimètres du mur. Le créateur, quant à lui, a choisi de placer le récepteur infrarouge de la télécommande sur le côté droit, une amélioration de la visibilité lorsqu'on manœuvre en environnement extérieur.

En somme, le Philips 65OLED951 propose un alliance aboutie d'écrans haute résolution, d'étalonnage professionnel, d'une connectivité moderne et d'une expérience sonore avancée, tout en gardant un prix raisonnable pour les consommateurs qui se soucient de l'esthétique et de la performance technique.