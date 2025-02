Philippe Rancoule, le rugbyman devenu homme d'affaires, pressenti pour diriger le Stado

Philippe Rancoule, fils de l'ancien international français Henri Rancoule, est pressenti pour prendre la direction du Stado Tarbes à partir de la saison 2025-2026. Le changement se fera en deux étapes : d'abord directeur général à partir du 1er mars, puis président-directeur général cet été.

Rancoule, un nom qui a marqué les grandes heures du FCL, pourrait bientôt être associé au Stado. Philippe Rancoule , fils de l'international Henri Rancoule, ailier avec 27 sélections en équipe de France, est pressenti pour prendre les rênes du club tarbais pour la saison 2025-2026. Cette arrivée se fera en deux étapes. Tout d'abord, Philippe Rancoule sera nommé directeur général à partir du 1er mars jusqu'au 31.

Il s'agira d'une phase d'évaluation avant de devenir président-directeur général du Stado cet été. Cette transition nécessitera une validation lors d'une assemblée générale extraordinaire prévue courant mars. Cependant, une alternative existe qui pourrait empêcher l'ancien premier centre de devenir le nouveau leader du Stado. Dans ce scénario, il faudrait l'arrivée d'un nouvel investisseur « avec des garanties financières solides », selon des sources du Stado. Cette proposition fait probablement référence à Dominique Einhorn et à sa fausse reprise du club tarbais, qui a laissé des traces indélébiles à Trélut. À la tête du club, Philippe Rancoule travaillera en étroite collaboration avec Lionel Terré. Comme nous l'avions mentionné lors de l'annonce du départ de l'actuel président du Stado, Lionel Terré restera au sein de l'exécutif. Attaché au club, le gérant d'Acchini souhaite continuer à être un partenaire du club, pour lequel il devrait injecter la même somme d'argent que lors des précédentes saisons. Cette décision représente une certaine mise en retrait afin de céder la place de président à l'ancien joueur de Lourdes.Philippe Rancoule, du rugbyman à l'homme d'affaires Champion de France de Nationale B en 1995 avec Lourdes, face à Romans (37-36), au sein d'une équipe dirigée par Fabrice Grec, Louis Armary ou encore Vern Cotter, Philippe Rancoule a longtemps été associé au Football Club Lourdais, dont il a été le manager général à partir de 2009. Ces dernières années, il s'est rapproché du Stado. Frère de Jean-Michel, qui a brillé pendant de nombreuses saisons sous le maillot du Stade Toulousain puis en tant que membre du staff aux côtés de Guy Novès, Philippe a ensuite abandonné sa carrière de rugbyman pour se lancer dans le monde des affaires. Gérant de l'hôtel Mercure de Lourdes, il a ensuite vendu l'établissement pour lancer la Brasserie du 20 sur le marché Brauhauban. Cette brasserie a fermé ses portes il y a quelques mois avant que Philippe Rancoule ne trouve un nouvel engagement auprès de La Petite Bertha et des Halles gourmandes de Tarbes. Reste à savoir quelle direction le Stado prendra avec Philippe Rancoule à sa tête. Il devra se pencher sur la composition de l'effectif et le recrutement d'au moins un entraîneur pour la saison prochaine, car Romain Terrain a annoncé son départ pour Valence-Romans en Pro D2.





