Philippe Monsigna : 65 jeux en bois géants à découvrir au Festival Le Pic du Jeu

Philippe Monsigna expose ses 65 créations en bois chez Bulles d'R 65 lors du Festival Le Pic du Jeu les 7 et 8 novembre à Tarbes. Une immersion ludique et familiale.

Philippe Monsigna investit le parc des expositions pour le Festival Le Pic du Jeu, qui se tiendra les 7 et 8 novembre à Tarbes Expo Pyrénées Congrès. L'artisan et animateur présente une collection exclusive de soixante-cinq jeux traditionnels géants confectionnés en bois par sa société Bulles d'R 65. Cette participation marque la convergence entre son savoir-faire artisanal et la célébration de la culture ludique régionale.

Une reconversion artistique et entrepreneuriale

Philippe Monsigna a bâti sa nouvelle carrière après une année de césure professionnelle, s'appuyant sur son parcours initial dans l'animation socioculturelle en Île-de-France. Il a ensuite occupé un poste au secteur jeunesse de la mairie de Beaumont-de-Lomagne pendant treize ans. Cette expertise lui a permis de développer une approche entrepreneuriale centrée sur le partage et l'expérience collective.

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Son atelier est situé dans l'espace partagé Ambition, sur la route de Pau. Ce changement d'implantation lui a offert les équipements nécessaires pour développer sa production. Il profite également de la cohabitation avec d'autres entrepreneurs locaux qui testent régulièrement ses nouvelles créations avant leur diffusion publique.

Soixante-cinq créations originales et locations

La société Bulles d'R 65 propose une gamme unique de soixante-cinq jeux qui ne sont pas vendus mais loués ou intégrés à des prestations d'animation. Philippe Monsigna façonne chaque pièce avec soin, en utilisant différentes essences de bois souvent récupérées auprès d'entreprises locales. Cette démarche respectueuse de l'environnement s'accompagne d'une attention particulière à la durabilité des matériaux.

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La collection comprend des jeux médiévaux, des modèles adaptés aux adultes et des versions conçues spécifiquement pour les seniors. Ces derniers sont pensés pour répondre aux contraintes de motricité et de force physique des personnes âgées. Les familles constituent néanmoins le cœur cible de cette activité artistique et ludique.

Une philosophie de partage et de collaboration

Philippe Monsigna incarne ses propres créations lors de ses interventions sur le terrain. Il ne se contente pas de fournir du matériel, il guide les participants vers une expérience collaborative. Son objectif est d'encourager l'expérimentation de techniques ludiques sans imposer de règles rigides. Cette approche favorise la créativité collective et l'observation mutuelle.

Cette philosophie repose sur l'idée que le jeu est une culture populaire puissante. Elle permet de sortir de la rapidité du monde moderne pour partager un moment authentique. Le bois, matière vivante, porte l'histoire des utilisateurs et les marques du temps, comme les réparations visibles après les étés chauds.

Préparatifs pour le festival Tarbanais

La quatrième édition du Festival Le Pic du Jeu est organisée par l'association Le Pion De Fer. Elle s'inscrit comme un rendez-vous incontournable pour l'univers du jeu de société dans les Hautes-Pyrénées. L'événement sert de vitrine à la scène ludique régionale et offre un espace de rencontre pour tous les passionnés.

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Philippe Monsigna prépare activement cette rencontre en finissant des pièces spécifiques, comme un baby-foot artisanal à un contre un. Ce nouveau modèle rejoindra la sélection exposée cet automne. La participation d'artisan permet d'ajouter une dimension tangible et humaine à la fête du jeu.