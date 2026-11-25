Philippe Laurent挑战David Lisnard à la présidence de l'AMF. Le maire de Sceaux dénonce la double casquette du sortant et la situation budgétaire des communes.

Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux, lance officiellement sa candidature à la présidence de l'Association des maires de France (AMF) lors du 108e congrès qui s'est ouvert ce mardi 24 novembre à Paris. Ce candidat de 72 ans, figure historique de la vie municipale depuis son élection locale en 1977, vise à remplacer le sortant David Lisnard, dont la candidature à sa propre réélection est actuellement compromise par sa participation à la campagne présidentielle. Laurent entend offrir une direction différente pour l'association, en rejetant fermement la superposition des responsabilités locales et nationales.

L'indépendance face à la double casquette présidentielle

L'argument central de la campagne de Philippe Laurent repose sur une nécessité absolue d'indépendance de l'AMF par rapport aux luttes de pouvoir politiques nationales. Il estime qu'il est incompatible de présider l'association tout en étant candidat à l'Élysée. Selon lui, l'AMF ne doit en aucun cas servir de plan de repli pour un homme politique qui n'aurait pas réussi à être élu à la présidentielle. Le maire de Sceaux insiste sur la nécessité de ne pas diviser les efforts en tentant de tout gérer simultanément, soulignant que la crédibilité de l'association en souffre.

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Cette position s'inscrit dans une volonté de rétablir la confiance entre l'État et les collectivités locales, une relation que Laurent juge aujourd'hui dégradée. Il dénonce un manque de confiance systémique envers les acteurs locaux, qui sont sollicités en cas de crise mais ensuite oubliés une fois la situation résorbée. Pour lui, la voix de l'AMF doit être distincte, axée moins sur le fond technique des dossiers que sur la manière dont elle porte la défense des intérêts communaux auprès du gouvernement, du Parlement et de l'opinion publique.

Alerte budgétaire et crise de la fonction publique

Outre la question de la présidence, Philippe Laurent a utilisé cette tribune pour lancer un cri d'alarme concernant la situation financière désastreuse des communes. Il a qualifié le projet de loi de finances de catastrophique pour les collectivités territoriales, mettant en danger la capacité des maires à assurer le service public local. Il rappelle que ce service public est le fondement même de la cohésion sociale du pays, et que sa dégradation entraîne une colère grandissante parmi les élus locaux.

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Laurent, qui a dirigé la commission des finances dès 2002 avant de devenir secrétaire général en 2014, apporte une expertise technique pointue sur ces questions. Il défend l'idée que les solutions existent déjà, mais qu'il manque cruellement de volonté politique pour les mettre en œuvre. Son message est clair : sans une capacité financière réelle, les mairies ne pourront plus faire face aux enjeux quotidiens de leurs administrés, ce qui risque d'accentuer la fracture entre l'État central et les territoires.

Un front large contre la réélection de David Lisnard

Le paysage politique au sein de l'association est profondément marqué par une opposition structurée contre la réélection de David Lisnard, maire de Cannes. Une soixantaine d'élus, tant de droite que de gauche, se sont mobilisés pour soutenir Philippe Laurent, cherchant à éviter les divisions internes qui fragilisent historiquement l'AMF. Cette coalition inclut des figures majeures comme Christophe Béchu, du parti Horizons, bras droit d'Édouard Philippe, ainsi que Marc Fesneau, du MoDem, partisan d'une primaire à droite et au centre.

Les critiques adressées au maire de Cannes sont multiples et cinglantes. Ses adversaires lui reprochent de préparer une grande alliance avec l'extrême droite, ce qui serait contradictoire avec les valeurs républicaines de l'association. Ils soulignent également ses alliances locales, comme celle avec Florian Ciotti, afin de discréditer sa légitimité morale à diriger l'ensemble des maires de France. Pour le camp Laurent, la double ambition de Lisnard, à la fois président de l'AMF et candidat présidentiel, est la preuve qu'il ne peut plus représérer l'ensemble de la profession.

Enjeux du scrutin et perspectives d'avenir

Le résultat de cette élection interne, qui clôtura les débats du congrès parisien, doit être connu ce mercredi 25 novembre à 14 heures. Le camp de Philippe Laurent se dit confiant, avançant que la situation est au coude à coude, avec une dynamique portée par le rejet de la double casquette présidentielle. Après avoir été battu par David Lisnard en 2021, le maire de Sceaux espère transformer cette contestation en victoire électorale, redonnant ainsi une voix unifiée aux municipalités face aux défis économiques et sociaux de l'année à venir.