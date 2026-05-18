Philippe Lachamp, créateur de l'Association conservatoire pédagogie insertion (ACPI), installe son association sur la ferme du Peugue à Pessac

Philippe Lachamp, passionné de semences anciennes et enseignant au service des personnes en situation de handicap, a créé l'Association conservatoire pédagogie insertion (ACPI). Implantée sur la ferme du Peugue, à Pessac, l'ACPI propose des activités de conservation de semences anciennes, de pédagogie et d'insertion de jeunes porteurs de handicap. Les légumes produits sont consommés, notamment dans le cadre de la semaine du goût, et les plantes sont utilisées pour l'apprentissage et l'insertion.

Philippe Lachamp a créé l'Association conservatoire pédagogie insertion (ACPI), installée sur la ferme du Peugue à Pessac. La structure compte 200 adhérents et une quinzaine de bénévoles actifs.

Implantée depuis un an sur la ferme du Peugue, à Pessac, l'ACPI déploie ses activités : conservatoire de semences anciennes, pédagogie et insertion de jeunes porteurs de handicap. Rencontre avec son fondateur Philippe Lachamp. Les figuiers voisinent avec les citronniers sauvages et les plants de tomate. Depuis presque un an, la ferme du Peugue est entourée de bénévoles qui l'entourent.

Ils ont fondé l'ACPI. C'est trente ans de travail, des centaines de variétés de plantes au service de l'apprentissage et de l'insertion. L'objectif n'est pas de produire mais surtout de conserver les semences. Les légumes sont consommés, parfois par les plus petits, dans le cadre de la semaine du goût.

Cette année, comme l'an passé, l'ACPI met en terre 4 000 plants. Les parcelles accueillent aussi 70 espèces de figuiers et un jardin des sens qui contiendra aromates et soixante variétés de menthe. On s'accroche à leurs envies : à Bayonne, la brasserie L'Envol renaît pour 'changer le regard' sur le handicap. Les chefs étoilés sont tous très intéressés par l'ACPI.

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