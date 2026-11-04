Philippe Jaenada, prix Goncourt 2026 : l'auteur avoue avoir utilisé ChatGPT

Le lauréat du prix Goncourt 2026, Philippe Jaenada, révèle avoir intégré une phrase générée par ChatGPT dans son roman primé pour défier les lecteurs.

Philippe Jaenada, auteur du roman "L'Inconnue du quai de Javel" publié aux éditions Flammarion, a remporté le prestigieux prix Goncourt 2026. Ce vendredi 3 novembre, lors d'une conférence au restaurant Drouant à Paris, l'écrivain de 62 ans a confirmé avoir sollicité l' intelligence artificielle à trois reprises durant l'écriture de son œuvre primée.

Utilisation ciblée de l'IA par l'auteur

Philippe Jaenada explique que son recours à l'outil technologique n'était ni massif ni systématique. Il précise avoir inséré une phrase générée par ChatGPT spécifiquement pour jouer avec ses lecteurs. Cette déclaration intervient alors que le milieu littéraire est traversé par des débats intenses sur l'intégration des nouveaux outils numériques dans le processus créatif traditionnel.

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Défis et moqueries adressés à l'algorithme

L'auteur détaille deux autres utilisations distinctes de l'assistance numérique. Dans un premier temps, il s'est amusé à provoquer des réponses absurdes de la part du logiciel afin de se moquer de ses limites actuelles. Dans un second temps, il reconnaît que le programme l'a véritablement aidé pour effectuer des recherches documentaires nécessaires à la construction de son récit historique.

Positionnement philosophique face au progrès

Spécialiste des vieux faits divers, Philippe Jaenada estime que la profession littéraire ne peut plus ignorer la présence de ces technologies modernes. Selon lui, il faut apprivoiser l'outil sans jamais se laisser remplacer par celui-ci. Son approche prône un usage encadré et conscient, refusant toute forme de refoulement qui nierait la réalité du changement en cours dans l'industrie éditoriale.

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Contexte historique du roman récompensé

Le livre primé retrace l'histoire vraie et tragique de Louise Cansot, une jeune femme de vingt-neuf ans retrouvée assassinée à Paris en septembre mille neuf cent quarante-neuf. Philippe Jaenada était considéré comme le grand favori de cette édition avant même l'annonce officielle du résultat, consolidant ainsi sa réputation d'écrivain maîtrisant parfaitement les récits criminels.

Agenda et réactions locales à Toulouse

Après cette distinction majeure, Philippe Jaenada sera invité par deux librairies indépendantes ce jeudi à Toulouse. Les responsables de ces commerces locaux expriment leur honneur de recevoir le lauréat dans leurs murs. Cette visite marque le début d'une série d'événements publics célébrant cette victoire littéraire exceptionnelle en France.