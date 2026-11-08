Philippe Jaenada Goncourt 2026 : Révélation IA dans L'inconnue du quai de Javel

Le lauréat du Prix Goncourt 2026, Philippe Jaenada, révèle qu'une phrase de son roman L'inconnue du quai de Javel a été générée par ChatGPT,澄清ant ainsi l'utilisation de l'IA dans son œuvre primée.

Lors d'une interview diffusée en direct sur RTL le 6 novembre à l'occasion de la Foire du Livre de Brive, Philippe Jaenada, distingué par le Prix Goncourt 2026, a annoncé publiquement avoir intégré une assistance d' intelligence artificielle dans la création de son roman. L'auteur a confirmé qu'une demi-phrase spécifique de son ouvrage, intitulé L'inconnue du quai de Javel aux Éditions Flammarion, avait été générée par une intelligence artificielle. Cette révélation intervient après un défi lancé par le writer à ses lecteurs, qui avaient échoué à identifier cet élément algorithmique parmi le texte.

Détails de la phrase générée par l'IA

Philippe Jaenada a expliqué que l'utilisation de l'outil numérique résultait d'une démarche artistique précise visant à enrichir le vocabulaire du récit. Au moment de décrire une photo dans laquelle il croit reconnaître le personnage principal, l'écrivain souhaitait initialement utiliser l'expression courante selon laquelle croire ne mange pas de pain. Il a ensuite demandé à l'algorithme ChatGPT de proposer une formulation plus originale exprimant l'idée que cette croyance ne fait pas avancer les choses tout en conservant un ton cliché.

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Après plusieurs tentatives de l'outil informatique, la suggestion retenue par l'auteur s'est révélée être : croire, ça ne mange pas de pain, mais ça n'en met pas non plus sur la table. Cette réponse humoristique a provoqué une réaction de rire chez le lauréat du Prix Goncourt 2026 lors de son passage à la Foire du Livre de Brive. Il a souligné que cette intervention algorithmique était consciente et volontaire, servant à illustrer un aspect ironique de la narration plutôt que de remplacer le travail d'écriture.

Réactions des lecteurs et polémique

Avant de dévoiler la source de cette demi-phrase, Philippe Jaenada avait organisé un jeu où le public devait identifier le texte issu de l'intelligence artificielle. Il a reçu soixante-dix réponses de la part des lecteurs, mais toutes étaient fausses. La majorité des participants ont deviné des phrases écrites manuellement par l'auteur lui-même. Il a admis ressentir une légère vexation face à cette méconnaissance de sa propre signature stylistique, notant que ses propres mots étaient systématiquement privilégiés par les enquêteurs amateurs.

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Cette révélation survient dans un contexte marqué par des controverses persistantes concernant l'incursion de l'intelligence artificielle générative dans le domaine littéraire. Certains critiques et acteurs du milieu éditorial ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'impact de ces technologies sur l'intégrité artistique. Philippe Jaenada a toutefois tenu à préciser la nature de son utilisation, la distinguant clairement d'un usage massif ou substitutif du processus créatif traditionnel.

Défense de la démarche artistique

Face aux interrogations sur la place de la technologie dans la création contemporaine, l'auteur a fermement défendu l'intention derrière son choix. Il a qualifié de ridiculement absurde l'idée qu'il se serait servi de l'intelligence artificielle générative pour rédiger quoi que ce soit d'autre que cette unique séquence. Son objectif était d'explorer les limites de la langue et de l'humour à travers cette collaboration ponctuelle avec une machine.

Cette clarification vise à apaiser les débats autour du Prix Goncourt 2026 et de son œuvre primée. En expliquant le mécanisme précis de la génération textuelle, Philippe Jaenada cherche à montrer que l'outil est resté un simple assistant pour une expression spécifique. Sa déclaration à RTL, en présence d'Augustin Trapenard et du public de la Foire du Livre de Brive, a permis de restituer le contexte humoristique et littéraire de cette décision.

Prochains événements et publications

Outre ces révélations sur sa méthode d'écriture, Philippe Jaenada a annoncé plusieurs engagements publics pour promouvoir son travail. Il se rendra ce jeudi à Toulouse pour effectuer sa première visite littéraire dans cette ville. Cette étape sera particulièrement significative puisqu'il sera l'invité de deux librairies indépendantes locales.

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Les responsables d'une petite librairie de quartier ont exprimé leur grande émotion et leur honneur d'accueillir le lauréat du Prix Goncourt 2026. Ces rencontres avec le public constituent une partie essentielle de la promotion du roman L'inconnue du quai de Javel. Ces événements permettent également de répondre directement aux questions des lecteurs et de discuter des thèmes abordés dans l'œuvre, renforçant ainsi le lien entre l'écrivain et son audience.