Philippe Diallo souhaite un prix plus important pour les Bleus

Philippe Diallo, président de la FFF, souhaite un prix plus important pour les Bleus lors de la prochaine Coupe du monde. Il annonce un accord imminent avec les joueurs sur les primes.

Philippe Diallo , président de la FFF , souhaite un prix plus important pour les Bleus lors de la prochaine Coupe du monde. Il annonce un accord imminent avec les joueurs sur les primes.

Les Bleus viseront une troisième couronne et Philippe Diallo souhaite que les montants redistribués soient encore augmentés pour correspondre à la valeur des équipes qui participent à ce tournoi. Il faut aller très loin dans le tournoi pour réussir à équilibrer les comptes. Les objectifs sont toujours les mêmes pour l'équipe de France : un quart de finale budgétairement, la demi-finale sportivement et une nouvelle étoile dans les têtes.

Le groupe est extrêmement talentueux et prêt pour la Coupe du monde. Tous les joueurs sont pleinement investis dans cette compétition et ont conscience de la responsabilité qui leur incombe en portant le maillot de l'équipe de France





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