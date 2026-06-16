Philippe Diallo dément toute tension avec les Bleus sur les primes de la Coupe du monde 2026

Le président de la Fédération française de football assure que les négociations avec Kylian Mbappé et les joueurs se sont déroulées de manière sereine et rapide, sans aucun bras de fer. Il revient sur les ajustements acceptés par les joueurs et défend le système des primes malgré le coût élevé pour la FFF.

Dans une interview accordée à France Inter, Philippe Diallo, président de la Fédération française de football ( FFF ), a fermement démenti l'existence de tensions ou de "crispations" avec Kylian Mbappé et les joueurs de l'équipe de France concernant les négociations sur les primes pour la Coupe du monde 2026.

Il a catégoriquement rejeté l'idée d'un quelconque "bras de fer" entre la fédération et le groupe. Les discussions, a-t-il assuré, se sont déroulées de manière "très sereine" et "très rapide", dans un esprit de collaboration visant l'intérêt général et la performance sportive. Selon ses propos, la FFF a présenté une proposition initiale à l'ensemble du groupe à Clairefontaine. Les joueurs, y compris le capitaine Kylian Mbappé, ont alors demandé "un ou deux ajustements".

La fédération a revu son offre à la hausse, notamment en proposant quatre places par joueur et en conditionnant le versement des primes à la qualification à partir des huitièmes de finale. Cette contre-proposition a été "acceptée spontanément" par les joueurs, sans aucune tension according to Diallo. Il a déploré que des médias aient pu évoquer des "relations tendues", qualifications qu'il a qualifiées de "complètement fausses".

Le président de la FFF a également défendu le principe même de primes pour les joueurs, rappelant que tous les pays le font et que ce sont les footballeurs qui "cherchent les titres" et que le public admire. Il a reconnu que cette Coupe du monde, organisée aux États-Unis, représente un "immense succès commercial" mais impose des coûts très élevés.

Il a suggéré que la FIFA n'a peut-être pas été suffisamment généreuse dans sa redistribution aux équipes participantes, ce qui rend l'équation économique de la compétition plus complexe que prévu. Pour la FFF, le coût total de participation est estimé à environ 24 millions d'euros, une somme qui met les finances de la fédération à rude épreuve





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