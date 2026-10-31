Philippe de Villiers présente son émission hebdomadaire sur Europe 1

Philippe de Villiers anime chaque samedi de 10 heures à 11 heures une émission sur Europe 1 avec Eliot Deval, décryptant l'actualité de la semaine avec un invité.

Philippe de Villiers présente chaque samedi une émission sur Europe 1, diffusée de 10 heures à 11 heures. Aux côtés d' Eliot Deval, il revient sur l'actualité de la semaine en compagnie d'un invité. Ce rendez-vous hebdomadaire permet de décrypter les événements marquants avec une personnalité conviée pour l'occasion.

Un rendez-vous hebdomadaire sur Europe 1

Le programme est diffusé tous les samedis matin, selon un horaire fixe de 10 heures à 11 heures. Philippe de Villiers y brosse l'actualité de la semaine, entouré d'Eliot Deval et d'un invité. Ce format repose sur une analyse des faits qui ont marqué les sept jours précédents.

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La diffusion s'étend sur une heure pleine, ce qui laisse le temps d'aborder plusieurs sujets de la semaine. L'émission s'inscrit dans la grille d'Europe 1 et constitue un rendez-vous récurrent pour les auditeurs.

Le rôle d'Eliot Deval et de l'invité

Eliot Deval accompagne Philippe de Villiers dans ce rendez-vous hebdomadaire. La présence d'un invité vient enrichir les échanges et apporter un éclairage complémentaire sur l'actualité traitée. Ce dispositif associe analyse et dialogue autour des faits de la semaine.

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Chaque samedi, un invité différent participe ainsi à l'émission, aux côtés des deux animateurs. Le principe reste constant d'une semaine à l'autre, avec un horaire unique de 10 heures à 11 heures.

Une émission accessible en direct et en replay

Les auditeurs peuvent retrouver la radio en direct, ainsi que toutes les émissions en replay et tous les podcasts sur l'application d'Europe 1. Ce rendez-vous du samedi s'inscrit donc dans une offre d'écoute à la demande proposée par la station.

La possibilité de réécouter les émissions permet de suivre le programme même après sa diffusion initiale du samedi matin. L'application d'Europe 1 centralise ainsi le direct, les replays et les podcasts de la station.