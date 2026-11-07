Philippe Daugeard installe un dépôt de pain à Douillet-le-Joly

À 69 ans, Philippe Daugeard crée un dépôt de pain bénévole dans son salon à Douillet-le-Joly pour sauver l'accès au pain des seniors sans transport.

Philippe Daugeard a inauguré un dépôt de pain et de viennoiseries au sein de son domicile situé au 4 place du Bois-Fade à Douillet-le-Joly, dans la Sarthe. Cette initiative locale intervient pour combler l'absence prolongée de boulangerie dans cette commune du nord du département.

Mécanisme du dépôt de pain rural

Philippe Daugeard, âgé de 69 ans, a décidé d'ouvrir son salon pour permettre aux habitants d'acheter du pain sans se déplacer vers une autre commune. Ce service répond aux difficultés de mobilité de nombreux seniors qui n'ont plus les moyens de transporter ou de conduire. Le système fonctionne sur commande préalable, nécessitant d'appeler la veille au numéro de téléphone 06 41 54 19 86 pour toute réservation.

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Le dépôt propose une variété d'articles incluant des baguettes, des pains de tradition, des pains de graines, des brioches, des pizzas pour six ou huit personnes, ainsi que des quiches. La fermeture du local est fixée chaque jour de mercredi pour permettre une organisation optimale des livraisons et des stocks.

Soutien associatif et bénévoles

L'initiative de Philippe Daugeard s'appuie sur un réseau solide de soutien associatif local. Il dirige actuellement deux associations comptant 180 adhérents provenant de l'ensemble du département de la Sarthe. L'un de ses soutiens principaux est Edgard Dessartre, un membre actif de l'Association Avicole, qui accompagne le projet.

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Cette structure associative a vu le jour après que les habitants ont créé un groupe pour la sauvegarde du patrimoine de leur village. Bien que le président note avec regret la prédominance d'adhérents extérieurs par rapport aux habitants natifs de Douillet-le-Joly, cette mobilisation collective a permis de concrétiser le projet commercial local.

Engagement bénévole et impact social

Philippe Daugeard précise formellement que ce service est entièrement bénévole et ne génère aucun profit personnel. Son unique motivation est de soulager la charge financière et logistique des résidents, particulièrement dans un contexte où le prix du carburant a fortement augmenté ces derniers temps. Il considère que cette démarche sociale est essentielle pour la cohésion du village.

Au-delà de la simple vente de produits alimentaires, ce lieu devient un espace de rencontre privilégié pour la communauté. Philippe Daugeard avait précédemment lancé un bar à domicile qui fonctionne avec le même esprit de solidarité, permettant aux villageois de partager un moment convivial pour une somme modique, renforçant ainsi les liens sociaux locaux.

Preuve de concept et premiers chiffres

La première journée d'ouverture a démontré une demande réelle et encourageante pour ce type de service de proximité. Lors de cette première séance, Philippe Daugeard a vendu deux baguettes, une tradition, un pain de graines, une boule tranchée, une brioche, ainsi qu'une pizza pour six personnes et une pizza pour huit personnes.

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Les gérants et l'organisateur se disent très touchés par l'accueil chaleureux de la population. L'espoir est que le bouche-à-oreille continuera d'attirer davantage de clients, transformant ce dépôt de pain en une ressource vitale et durable pour la commune de Douillet-le-Joly.