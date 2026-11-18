L'humoriste Philippe Caverivière commente avec sarcasme la hausse des intentions de vote pour Marine Le Pen et le Rassemblement national en vue de 2027 dans une nouvelle chronique.

La chronique de l'humoriste Philippe Caverivière, diffusée dans le cadre du Journal de 20h sur France 2 ce mercredi 18 novembre 2026, a suscité de vifs débats en abordant directement la dynamique politique actuelle. L'artiste a pris pour cible les récents sondages qui placent le Rassemblement national en tête de course pour l'élection présidentielle de 2027, loin devant Jean-Luc Mélenchon. Caverivière y exprime son scepticisme face à la résilience électorale de Marine Le Pen, malgré les nombreuses péripéties judiciaires qui l'ont suivie au cours des dernières années.

Ironie sur la prévision électorale du Rassemblement National

Le chroniqueur introduit son propos en faisant référence à l'image de Marine Le Pen, souvent associée à ses chats dans le paysage médiatique français. Il utilise l'expression "l'arbre à chat" pour souligner l'ancrage visuel de la dirigeante du RN dans l'imaginaire collectif. Selon lui, cette image familière contraste avec l'ambition présidentielle, créant un décalage comique qu'il exploite avec agilité. Il note que le Rassemblement national semble "tellement en forme" qu'il attire désormais des figures de l'opposition traditionnelle comme Bruno Retailleau et David Lisnard, qui envisagent de rejoindre la course présidentielle.

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Caverivière ne manque pas de brocarder ces nouvelles alliances en jouant sur les sonorités des noms des politiques. Il compare Bruno Retailleau et David Lisnard à des noms de salons de coiffure dans le sud de la France, inventant même le concept d'un salon nommé "Identit'Hair". Cette parodie publicitaire satirique vise à ridiculiser les discours identitaires en les détournant humoristiquement. L'humoriste y fait référence pour souligner le ton parfois caricatural de certains discours politiques récents.

Sarcasme sur la gestion des scandales judiciaires

Un point central de la chronique porte sur la capacité de Marine Le Pen à maintenir son soutien électoral malgré les obstacles juridiques. Philippe Caverivière souligne que l'humilité affichée par la candidate est rassurante, surtout si l'on considère les risques de peines de prison. Il déclare explicitement que "Marine Le Pen n'a pas les chevilles qui enflent", ajoutant avec cynisme que ce serait un problème logistique si elles venaient à gonfler à cause d'un bracelet électronique. Cette phrase résume sa critique sur la résilience politique face aux condamnations.

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L'humoriste revient ensuite sur les propos tenus par Louis Aliot, qui qualifie Marine Le Pen de "force tranquille". Caverivière approuve ironiquement cette description, notant que la stabilité du Rassemblement national est remarquable. Il se souvient avoir sous-entendu qu'un scandale judiciaire ou une révélation pourrait faire bouger les lignes, avant de corriger immédiatement son propos. Il admet avoir dit une "connerie" en soulignant que les deux événements se sont produits, sans que les sondages n'en soient affectés d'un poil. Ce moment de franche rigueur montre son approche directe et sans filtre.

Contexte politique et réactions attendues

Cette intervention s'inscrit dans un climat politique tendu à quelques années de l'élection présidentielle. Les intentions de vote montrent un écart significatif entre le Rassemblement national et La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Les commentaires de Philippe Caverivière reflètent une lassitude médiatique face à la persistance de ces tendances électorales. Il utilise son humour pour déconstruire les récits officiels et offrir une perspective alternative sur la situation.

Les réactions sur les réseaux sociaux ont été immédiates, divisant l'opinion publique entre admirateurs de son audace et critiques de son parti pris. D'autres personnalités politiques ont été mentionnées, comme Depardieu, Bruel et Hulot, qui devraient se réunir pour discuter des violences contre les femmes. Philippe Caverivière oppose cette initiative à celle de Teddy Riner, suggérant une comparaison humoristique avec l'accident de Coluche. Cette juxtaposition illustre sa méthode de mélange des genres pour pointer l'absurdité perçue de certains engagements publics.

Impact culturel de la chronique satirique

La chronique de France 2 continue de jouer un rôle majeur dans le débat démocratique français en servant de catalyseur pour l'expression critique. L'humoriste aborde également le thème de la primaire à droite, mentionnant les volontés de Lisnard, Attal et Retailleau, tout en distinguant leur position de celle de Morandini. Il note avec ironie que certains jeunes de La France insoumise pourraient voter pour Teddy Riner, une éventualité qui interpelle le monde politique. Ces observations complexes montrent la profondeur de son analyse sociale et politique.

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Enfin, Philippe Caverivière conclut en rappelant que Marine Le Pen n'a jamais autant aimé un grand noir, une référence directe à Teddy Riner. Cette dernière remarque souligne la diversité des alliances et des sympathies dans l'électorat français actuel. L'ensemble de la chronique offre un regard unique sur les enjeux politiques, mélangeant humour, critique sociale et actualité brûlante. Le public reste captivé par cette forme de journalisme satirique qui questionne le pouvoir sans céder à la gravité conventionnelle des informations.