Philippe Campion, De l'Echec Musical à la Rédemption par « The Voice »

Philippe Campion, après un premier album bien accueilli par la critique, a tenté sa chance dans « The Voice » malgré un manque d'inspiration. Son expérience musicale difficile et son ambition de relancer sa carrière sont les sujets abordés dans cet article.

Philippe Campion , après le succès de son premier album « Eternel été » en 2022, a fait une apparition surprenante aux auditions à l'aveugle de « The Voice » en octobre dernier. Son passage a été diffusé samedi soir sur TF1. Cette décision a été perçue comme risquée par certains, surtout si aucun des coachs n'a retourné son fauteuil rouge.

Cependant, Campion, âgé de 32 ans, a expliqué que c'était un défi qu'il avait choisi de relever, en grande partie grâce à la confiance du responsable du casting qui l'avait contacté. Il a confié qu'il n'avait écrit aucune chanson depuis 2022 et s'était éloigné de la musique. Le rêve qu'il avait réalisé avec son album s'était transformé en cauchemar.Campion, autodidacte issu de la communauté des gens du voyage, a toujours été entouré de musique, notamment celle de son père. Son projet initial de sortir ses premières chansons chez Capitol en 2014 a été interrompu. Il a alors commencé à écrire les textes qui allaient former des parties de « Eternel été », trois ans plus tard, il a rencontré le compositeur Clément Ducol, grâce à l'impulsion de Peter Murray, qui jouait alors le rôle de manager et conseiller. Ducol, un arrangeur talentueux ayant collaboré avec des artistes comme Alain Souchon, Vincent Delerm et Nolwenn Leroy, a signé la bande originale du film « Emilia Pérez », qui lui a valu des nominations aux César et aux Oscars. Entre les deux artistes, une alchimie s'est formée, qui se ressent dans l'album « Eternel été ».Malgré la qualité de l'album et la satisfaction de la presse, Campion a rencontré des difficultés à se connecter avec son public. Il a ressenti un « pétage de plombs » et a reconnu qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour faire l'album ce qu'il espérait. Aujourd'hui, il n'a pas écrit de nouvelles chansons, mais il ressent une inspiration qui grouille en lui. Sa participation à « The Voice » pourrait être le déclic pour le ré-engager dans la création musicale. Il a choisi de rejoindre l'équipe de Florent Pagny après avoir interprété « Take My Breath Away » qui a convaincu Patricia Kaas et Florent Pagny. Ce choix confirme son désir de poursuivre son aventure artistique.





