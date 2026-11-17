Philippe Baptiste présente à Iter la stratégie nucléaire française 2026-2035. La France investit massivement dans la fusion et l'EPR2 pour sa souverainété énergétique face au changement climatique.

Philippe Baptiste, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'est rendu lundi 16 novembre 2026 sur les sites d' Iter et du Commissariat à l'énergie atomique ( CEA) de Cadarache. Cette visite officielle marque un moment charnière dans la stratégie énergétique nationale. Le ministre y a présenté la feuille de route 2026-2035 destinée au développement de la fusion nucléaire en France. Cette publication confirme l'engagement indéfectible du gouvernement envers les technologies nucléaires de pointe.

Stratégie Énergétique et Investissements Concrets

La feuille de route expose une ambition claire pour accompagner l'ensemble de la filière nucléaire française. Elle vise à concrétiser la construction de la première centrale européenne dédiée à la fusion. Cet objectif s'inscrit dans une dynamique de souverainété énergétique initiée par Emmanuel Macron. Le Président de la République a récemment réorienté la politique énergétique du pays. Cette nouvelle trajectoire s'éloigne de la promesse précédente de réduire la part du nucléaire de 75 à 50 % du mix énergétique. Cette diminution avait été évoquée à l'issue de la catastrophe de Fukushima et suite à un accord politique avec la coalition écologiste EELV.

Also read Didier Drogba s'interroge sur la deuxième place de Mbappé au Ballon d'Or 2026

Le virage opéré par Emmanuel Macron privilégie la lutte contre le réchauffement climatique et l'autonomie stratégique. Pour y parvenir, le gouvernement a engagé un investissement initial d'un milliard d'euros. Ces fonds sont spécifiquement alloués aux Petits Réacteurs Modulaires (PMR). Cette technologie est considérée comme plus agile et plus facile à déployer que les réacteurs traditionnels. Parallèlement, le plan prévoit le lancement officiel de six nouveaux réacteurs de type EPR2. Un option sur huit réacteurs supplémentaires est également incluse dans cette programmation stratégique. Cette double approche assure une transition fluide vers un parc de production électrique bas carbone.

Positionnement de Philippe Baptiste et Acteurs Institutionnels

Philippe Baptiste a utilisé sa présence à Iter pour marteler que l'avenir énergétique de la France repose sur le nucléaire. Son intervention distingue deux technologies principales : la fission et la fusion. La fission reste la colonne vertébrale actuelle avec les 58 centrales nucléaires en fonctionnement dans le pays. Cependant, l'accent est mis davantage sur la fusion pour les décennies à venir. Cette technologie, qui alimente le soleil, est incarnée par le réacteur expérimental Iter. Situé à Saint-Paul-lez-Durance, Iter est le seul projet de son genre au monde.

Advertisement

La visite du ministre au CEA de Cadarache souligne également l'importance de la recherche fondamentale. Le Commissariat à l'énergie atomique joue un rôle central dans le développement des innovations de pointe. La présence de Philippe Baptiste à ces deux sites majeurs démontre la coordination institutionnelle nécessaire. Elle montre que l'État entend soutenir activement les scientifiques et les ingénieurs travaillant sur ces projets complexes. L'objectif est de maintenir la France en position de leader technologique mondial dans ce secteur stratégique.

Impacts et Perspectives pour la Filière

La publication de cette feuille de route 2026-2035 a des répercussions directes sur l'industrie nucléaire. Elle rassure les acteurs économiques et les investisseurs sur la stabilité des orientations politiques. La mention explicite de la première centrale européenne de fusion offre une vision tangible pour les prochaines années. Elle encourage les partenaires industriels à aligner leurs développements technologiques sur les besoins identifiés par l'État.

Ce nouveau cap politique marque une rupture nette avec les incertitudes passées. En choisissant l'investissement massif plutôt que la réduction du parc existant, Emmanuel Macron priorise la sécurité d'approvisionnement. La combinaison entre les PMR, les EPR2 et la fusion nucléaire crée un écosystème énergétique résilient. Philippe Baptiste a ainsi clarifié la position du gouvernement à la fin de son mandat. La France s'engage désormais pleinement dans une ère nucléaire diversifiée et innovante.