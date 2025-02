Philippe Ausseur : Le Basket Français, Sortu Des Radars, Besoin d'Une Meilleure Exposition

Philippe Ausseur, président de la LNB, a discuté de l'avenir du basket français, notamment de la nécessité d'accroître sa visibilité et d'attirer de nouveaux diffuseurs.

Le président de la Ligue Nationale de Basket ( LNB ), Philippe Ausseur , a accordé un entretien au quotidien DNA à l'occasion de la Leaders Cup , l'un des événements majeurs du calendrier du basket français . Dans cet entretien, il a abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment la nécessité d'accroître la visibilité du basket français dans le paysage audiovisuel français. Ausseur a notamment évoqué la difficulté rencontrée par la Betclic ÉLITE à trouver un diffuseur fiable depuis plusieurs années.

Le partenariat avec Skweek, propriété du groupe L'Équipe, a été court et marqué par des conflits, tandis que le contrat actuel avec DAZN, qui court jusqu'en 2029, est confronté à des incertitudes. Le président de la LNB souligne l'importance de trouver un partenaire stable et engageant pour diffuser les matchs de la Betclic ÉLITE et ainsi toucher un public plus large.Ausseur estime que le basket français dispose de nombreux atouts pour devenir plus populaire, notamment une répartition territoriale avantageuse et la présence de joueurs internationalement reconnus. Il plaide pour un effort accru de la part des médias pour promouvoir le basket français et aider à son développement. Il mentionne également l'exemple de la chaîne locale de Cholet, TLC, qui produit des retransmissions de qualité, et suggère que la LNB pourrait envisager un modèle de diffusion similaire à celui des États-Unis, avec des partenariats avec des chaînes locales.





Be_BasketFr / 🏆 22. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Basket Français LNB Philippe Ausseur Diffusion TV DAZN Leaders Cup

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Victor Wembanyama : 56% des Français ont déjà entendu parler du prodige du basket françaisLE BAROMÈTRE - Le dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL porte dimanche 8 décembre sur la Formule 1, le quadruple champion du monde Max Verstappen, les circuits et les pilotes préférés des Français.

Lire la suite »

Basket-Ball (Prénationale) : coup d’arrêt pour CahorSauzet BasketCahorSauzet Basket 63 – Montastruc 79 Au Palais des Sports de Cahors. MT : 24-38. Arbitres : M. Mayo Botele et M. Azahaf. Quart temps : 14/11, 10/27, 20/20, 19/21. CSB : 4 paniers à 3points/16 paniers à 2points/19 lancers francs réussis sur 28 tentés/1 joueur éliminé : Khoussa/12 balles perdues.

Lire la suite »

Basket (Super coupe Sud Ouest) : face à Garonne Basket, Castelnau-de-Médoc sans pressionLes Médocains continuent leur petit bonhomme de chemin en Super coupe Sud Ouest. Samedi 25 janvier, ils reçoivent le vainqueur 2024, Garonne Basket, qui vient pour défendre son titre

Lire la suite »

Coupe des Landes de basket : Élan Chalossais - Avenir Basket Chalosse, comme on se retrouveUne saveur particulière flottera pour ces quarts de finale de Coupe des Landes où les deux finalistes de l’an dernier se retrouvent.

Lire la suite »

Basket-ball (Nationale féminine 2) : les Espoirs de Basket Landes se rassurent face à AvrilléLa victoire des Landaises était espérée et attendue en cette 13e journée. Elle est arrivée naturellement face à une équipe d’Avrillé qui jouera le maintien en fin de saison (54-37)

Lire la suite »

Basket-ball (Prénationale) : Dylan Mendes (CahorSauzet Basket) : 'On a manqué de caractère'Jégun 87 – CahorSauzet 62 Mi-temps : 48-21. Arbitres : MM. Jarry et Dondon. Quarts temps : 21/13 ; 27/8 ; 12/20 ; 27/21. CSB : 4 paniers à 3pts/ 17 paniers à 2pts/16 lancers francs réussis sur 22 tentés/ joueurs éliminés : Discazeaux, Doumbia, Béthune/27 ballons perdus.

Lire la suite »