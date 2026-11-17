La FFF approuve la candidature de Philippe Diallo pour la présidence de la FIFA. Il dénonce la gouvernance d'Infantino et vise 106 voix lors de l'élection du 18 mars à Rabat.

Le président de la Fédération française de football ( FFF), Philippe Diallo, a officiellement lancé sa campagne pour la présidence de la Fédération internationale de football association ( FIFA). Lors d'une conférence de presse tenue au siège de la FFF, il a annoncé avoir reçu l'adhésion unanime du Comité exécutif de la fédération française pour cette élection. Cette décision marque une étape clé dans le processus électoral qui aboutira le 18 mars à Rabat, au Maroc, pour élire le nouveau dirigeant du football mondial.

Appui inconditionnel de l'UEFA et mécanisme électoral

La stratégie de campagne de Philippe Diallo repose sur un socle électoral solide constitué par le soutien de l'Union des associations européennes de football (UEFA). Ce soutien a été concrétisé lors d'une réunion récente du Comité exécutif de l'UEFA, présidée par Aleksander Ceferin, qui a sollicité Philippe Diallo pour porter les valeurs du football. Cet appui massif offre à la candidature française une base de 55 voix, correspondant à la part européenne au sein du comité exécutif de la FIFA. Pour remporter la présidence, Philippe Diallo indique qu'il lui faut atteindre la majorité absolue de 106 voix parmi les membres de l'organisation mondiale.

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Concurrence fratricide et positions des autres candidats

La course à la présidence de la FIFA s'annonce très disputée, avec plusieurs candidats majeurs en lice. Le président sortant, Gianni Infantino, occupe le poste depuis 2016 et dispose d'un avantage significatif grâce au soutien des confédérations continentales majeures. Il a confirmé bénéficier de l'appui de la Confédération africaine de football (CAF), de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et de l'Asian Football Confederation (AFC). Parallèlement, Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise de football (JFA), ainsi que l'ancien joueur suisse Ramon Vega, ont également annoncé leur intention de se présenter. La date limite officielle pour le dépôt des candidatures est fixée à mercredi minuit, ce qui clôture définitivement le champ des possibles pour cette élection.

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Critique virulente de la gouvernance actuelle d'Infantino

Le discours de Philippe Diallo se distingue par une critique frontale de la direction actuelle dirigée par Gianni Infantino. Il dénonce ce qu'il qualifie de "gouvernance solitaire", estimant que les grandes décisions stratégiques sont prises sans transparence ni consultation appropriée des parties prenantes. Selon lui, cette approche a rompu la confiance que le monde du football place en son organisation. Philippe Diallo liste une série de controverses récentes pour étayer son argumentation. Il cite notamment l'attribution du Prix de la Paix à Donald Trump, les polémiques autour de la répartition des revenus de la Coupe du monde, la question du carton rouge à Alphonso Davies dit "Balogun", ou encore la modification de la durée de la mi-temps lors de la finale de la Coupe du monde.

Impact concret et futurs défis de la campagne

Si Philippe Diallo remporte le soutien de plusieurs pays hors d'Europe, comme il l'annonce, cela pourrait modifier l'équilibre des forces avant le vote de Rabat. Il affirme avoir déjà reçu des marques de soutien fortes et fermes d'autres continents, qui seront rendues publiques dans les jours à venir. L'enjeu pour la candidature française est de convaincre les fédérations restantes pour atteindre le seuil critique des 106 voix. Au-delà de la stratégie électorale, la promesse principale de Philippe Diallo est d'instaurer une gouvernance ouverte et collégiale. Il promet de restaurer le rôle effectif des instances dirigeantes et de mettre fin aux décisions prises à l'amiable ou en coulisses, promettant ainsi plus de transparence dans la gestion des affaires de la FIFA pour les années à venir.