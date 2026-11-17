Alors que Philippe Diallo est officiellement candidat à la présidence de la Fifa, l'élection de mars 2027 oppose son ambition à l'ancêtre Gianni Infantino. Retour sur les enjeux.

La dynamique électorale pour la présidence de la Fédération internationale de football association ( Fifa) a basculé lors de la première semaine de novembre. Le lundi seize novembre, l'Union des associations européennes de football ( UEFA) a officialisé sa décision en désignant Philippe Diallo comme son candidat unique pour l'élection du président de la Fifa. Cette annonce met fin aux spéculations concernant la position de l'instance européenne et place le président de la Fédération française de football sur la ligne de départ face à l'actuel titulaire.

Cette validation intervient dans un calendrier serré, les postulants disposant du délai jusqu'au mercredi à minuit pour finaliser leur dépôt de candidature. Philippe Diallo, âgé de soixante-trois ans, se présente désormais comme le principal challenger de Gianni Infantino. L'élection décisive se tiendra le dix-huit mars deux mille vingt-sept à Rabat au Maroc, ouvrant une campagne de quatre mois qui définira l'orientation du football mondial pour les années à venir.

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Les engagements du candidat et les autres postulants

Philippe Diallo a présenté son programme lors d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération française de football le mardi seize novembre. Il y a déclaré ne plus accepter une gouvernance solitaire où les décisions seraient prises sans transparence ni consultation des parties prenantes. Le candidat français promeut une vision collégiale où le Comité exécutif exercerait véritablement ses responsabilités institutionnelles. Cette approche se distingue des méthodes perçues comme autoritaires par une partie du mouvement footballistique mondial.

La liste des candidats potentiels compte actuellement cinq acteurs sur la ligne de départ. Outre Philippe Diallo, le comité d'examen doit évaluer les candidatures de Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise. Jean Crépín Soter Nyamsi, universitaire camerounais, et Ramon Vega, ancien joueur suisse, ont également fait part de leurs intentions. Ces trois derniers doivent respecter des conditions strictes : un rôle actif dans le football, une intégrité avérée et cinq parrainages de fédérations nationales.

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La mécanique du vote et le poids des confédérations

Le corps électoral de la Fifa se compose de deux cent onze fédérations affiliées. Chaque nation dispose d'une voix égale, que ce soit pour les grandes puissances ou les petites îles. Pour être élu dès le premier tour lors d'une course à trois candidats ou plus, un candidat doit obtenir deux tiers des suffrages exprimés. En cas de duel entre deux favoris, la majorité absolue de cinquante pour cent plus une voix, soit cent six nations, suffit à proclamer le vainqueur.

Les soutiens continentaux jouent un rôle structurant dans cette équation. Gianni Infantino bénéficie du ralliement de la Confédération asiatique (Afc), qui avait initialement soutenu l'Uefa, ainsi que de la Confédération nord-américaine (Concacaf). Il dispose également de l'appui de la Confédération sud-américaine (Conmebol) et de la Confédération africaine (Caf). Si ces blocs votaient unanimement, le président sortant disposerait de cent dix voix : cinquante-quatre pour le Caf, quarante-six pour l'Afc et dix pour la Conmebol.

L'avantage structurel et les leviers de puissance

Le président sortant possède des atouts financiers et politiques considérables. Il a déjà obtenu le soutien de plusieurs confédérations et peut s'appuyer sur une politique de distribution de revenus. Entre deux cent vingt-sept et deux mille trente, chaque fédération membre reçoit vingt-cinq millions de dollars promis par la Fifa. Cette manne financière renforce l'influence de Gianni Infantino auprès des fédérations à budget limité.

De plus, le projet d'expansion de la Coupe du monde à soixante-quatre équipes reste une option sur la table. Cette expansion offre des perspectives de qualification à davantage de nations et augmente les revenus potentiels pour les organisations membres. Ces éléments contribuent à la popularité du candidat italien-suisse-libanais auprès des délégations venues des zones géographiques non européennes. Le président sortant multiplie d'ailleurs les déplacements diplomatiques, notamment dans les Caraïbes, pour consolider ce capital politique avant le scrutin de mars deux mille vingt-sept.

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Les défis de Philippe Diallo et les incertitudes

Philippe Diallo dispose d'un socle électoral solide avec le soutien total et unanime des cinquante-cinq membres de l'Uefa. Il espère également compter sur les trente-cinq voix de la Concacaf. Le candidat français affirme avoir reçu des marques de soutien spontanées d'autres continents qui seront dévoilées prochainement. Cette stratégie vise à atteindre une centaine de voix, une distance relativement courte des cent six nécessaires en cas de ballotage, surtout en considérant les onze points de la Confédération océanienne (Ofc).

Cependant, le scrutin au bulletin secret limite la prédictibilité des résultats. Des nations comme la Russie, suspendue par l'Uefa depuis le début du conflit en Ukraine, pourraient ignorer les consignes de vote européennes. Par ailleurs, la candidature de Philippe Diallo se heurte à une notoriété limitée hors d'Europe et à son absence au Conseil de la Fifa. La proximité entre Gianni Infantino et le Maroc crée également des tensions au sein du continent africain. L'issue de cette élection dépendra de la capacité du candidat français à convaincre les voix indépendantes et à surmonter l'avantage financier du titulaire actuel.