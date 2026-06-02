PFAS, agriculture bio contaminée, supermarché local et réactions télé : un déjeuner d'actualité avec Marie-Charlotte Garin et Constance Gay

Un déjeuner d'informations et de discussions aborde des thèmes variés : la contamination des sols par les PFAS en agriculture, un modèle de supermarché 100% local géré par des producteurs, et des analyses des séries télévisées récentes avec Constance Gay. Une émission qui mêle écologie, économie sociale et divertissement.

Dans le cadre de son exploration des enjeux environnementaux et sociétaux, l'émission propose un déjeuner partagé avec la députée écologiste du Rhône, Marie-Charlotte Garin, afin d'aborder la problématique des PFAS , ces polluants per- et polyfluoroalkylés souvent qualifiés d'éternels en raison de leur très grande persistance dans l'environnement.

Présents dans l'eau, les sols, les aliments et même dans le corps humain, ces substances chimiques soulevent des questions sanitaires et écologiques majeures. Le reportage se rend ensuite dans les Ardennes, où deux agriculteurs, initialement engagés dans une démarche de culture biologique sans pesticides, découvrent avec consternation que leurs terres sont contaminées par les PFAS.

Cette contamination, probablement d'origine industrielle ou liée à des épandages historiques de boues urbaines, met en péril leur activité et soulève des interrogations sur les possibilités de décontamination des sols. Comment nettoyer des terrains infestés par des composés aussi persistants ? Quel avenir pour ces parcelles devenues impropres à la culture ? Les agriculteurs se battent pour obtenir des réponses et des compensations, tandis que les autorités peinent à fournir des solutions techniques et réglementaires à la hauteur.

Le volet agricole se poursuit avec la présentation d'une initiative locale prometteuse : un supermarché intégralement approvisionné par des producteurs de la région, géré par des agriculteurs eux-mêmes. Ce modèle innovant permet aux cultivateurs de vendre leur production à un prix juste, garantissant une rémunération équitable tout en offrant aux consommateurs des produits frais, de qualité et à des coûts maîtrisés.

Cette structure renforce les circuits courts, réduit l'empreinte carbone liée au transport et recrée du lien social entre producteurs et acheteurs. Face à la crise agricole, ces alternatives démontrent qu'une autre économie, plus résiliente et plus humaine, est possible.

Enfin, l'émission bascule vers le divertissement et la culture avec la traditionnelle séquence où Elsa Mondin-Gava et Jean-Pierre Montanay partagent un repas avec une personnalité du monde politique, culinaire ou artistique. Cette fois, l'invitée est l'actrice Constance Gay, qui revient sur la fin de la série estivale "36, Quai des Orfèvres" et sur le suspense entourant l'identité du meurtrier de Jacquart. L'actrice confie sa surprise : "Je ne m'y attendais pas du tout !

", alimentant les discussions parmi les fans. Autre actualité télévisuelle : le retour de la série américaine culte "New York, unité spéciale" sur Netflix, mais avec une twist notable qui rafraîchit le format.

Par ailleurs, les téléspectateurs s'interrogent sur la fin de la série française "Les Quatre Saisons" saison 2 : annonce-t-elle implicitement une troisième saison sur la plateforme ? La créatrice a répondu à cette question, alimentant les spéculations





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