Peyrehorade promu en Nationale 2 : « Ils ont toujours continué à y croire, c’est magnifique »

Soutenu par sa « Green Army », Peyrehorade a progressivement pris le dessus sur le pack saint-médardais. Avant de valider la montée sur un essai transformé à la toute dernière seconde… Renversants, les Peyrehoradais se sont offert le scalp de Saint-Médard à la toute dernière seconde, dans un stade Joseph-Dabadie incandescent, synonyme de montée en Nationale 2 (28-18). Le point d’orgue d’une saison mémorable Probablement personne n’y croyait, sauf lui. « Un match, c’est 80 minutes », nous a-t-il rappelés, non sans malice. Au coup de sifflet final, sur cette transformation victorieuse, il n’y a pourtant pas eu de franches effusions de joie chez Jean-Louis Bareigts, l’historique président depuis 30 ans. En retard de trois essais et de 25 points à la demi-heure de jeu (0-15, 26e), ses joueurs ont réussi l’exploit de renverser les très solides Saint-Médardais pour décrocher la montée en Nationale 2 (28-18), ce dimanche, dans un stade Joseph-Dabadie en fusion. Fédérale 1 : le jour de gloire de Peyrehorade, renversant contre Saint-Médard et promu en Nationale 2 Les Saint-Médardais, tout en maîtrise, ont commencé par conforter leur avantage lors du quart aller… avant de s’écrouler en deuxième période face à la furia de Peyrehoradais irrésistibles, qui ont décroché la montée à la toute dernière seconde dans un stade en liesse (28-18), dimanche 24 mai

Soutenu par sa « Green Army », Peyrehorade a progressivement pris le dessus sur le pack saint-médard ais. Avant de valider la montée sur un essai transformé à la toute dernière seconde… © Crédit photo : Christophe LeclercFédérale 1.

Peyrehorade promu en Nationale 2 face à Saint-Médard : « Ils ont toujours continué à y croire, c’est magnifique » Soutenu par sa « Green Army », Peyrehorade a progressivement pris le dessus sur le pack saint-médardais. Avant de valider la montée sur un essai transformé à la toute dernière seconde… Renversants, les Peyrehoradais se sont offert le scalp de Saint-Médard à la toute dernière seconde, dans un stade Joseph-Dabadie incandescent, synonyme de montée en Nationale 2 (28-18).

Le point d’orgue d’une saison mémorable Probablement personne n’y croyait, sauf lui.

« Un match, c’est 80 minutes », nous a-t-il rappelés, non sans malice. Au coup de sifflet final, sur cette transformation victorieuse, il n’y a pourtant pas eu de franches effusions de joie chez Jean-Louis Bareigts, l’historique président depuis 30 ans.

En retard de trois essais et de 25 points à la demi-heure de jeu (0-15, 26e), ses joueurs ont réussi l’exploit de renverser les très solides Saint-Médardais pour décrocher la montée en Nationale 2 (28-18), ce dimanche, dans un stade Joseph-Dabadie en fusion. Fédérale 1 : le jour de gloire de Peyrehorade, renversant contre Saint-Médard et promu en Nationale 2 Les Saint-Médardais, tout en maîtrise, ont commencé par conforter leur avantage lors du quart aller… avant de s’écrouler en deuxième période face à la furia de Peyrehoradais irrésistibles, qui ont décroché la montée à la toute dernière seconde dans un stade en liesse (28-18), dimanche 24 ma





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Peyrehorade Nationale 2 Saint-Médard Promotion Match Gloire Army Verts Supporters Bonne Ambiance Match De L’Année Engouement Affluence Historique Président Générations Ancien Joueurs Gloire Saison Match De Qualification Match De La Montée En Fédérale 2 Match De La Montée En Nationale 2 Match De La Montée En Nationale 3 Match De La Montée En Nationale 4 Match De La Montée En Nationale 5 Match De La Montée En Nationale 6 Match De La Montée En Nationale 7 Match De La Montée En Nationale 8 Match De La Montée En Nationale 9 Match De La Montée En Nationale 10 Match De La Montée En Nationale 11 Match De La Montée En Nationale 12 Match De La Montée En Nationale 13 Match De La Montée En Nationale 14 Match De La Montée En Nationale 15 Match De La Montée En Nationale 16 Match De La Montée En Nationale 17 Match De La Montée En Nationale 18 Match De La Montée En Nationale 19 Match De La Montée En Nationale 20 Match De La Montée En Nationale 21 Match De La Montée En Nationale 22 Match De La Montée En Nationale 23 Match De La Montée En Nationale 24 Match De La Montée En Nationale 25 Match De La Montée En Nationale 26 Match De La Montée En Nationale 27 Match De La Montée En Nationale 28 Match De La Montée En Nationale 29 Match De La Montée En Nationale 30 Match De La Montée En Nationale 31 Match De La Montée En Nationale 32 Match De La Montée En Nationale 33 Match De La Montée En Nationale 34 Match De La Montée En Nationale 35 Match De La Montée En Nationale 36 Match De La Montée En Nationale 37 Match De La Montée En Nationale 38 Match De La Montée En Nationale 39 Match De La Montée En Nationale 40 Match De La Montée En Nationale 41 Match De La Montée En Nationale 42 Match De La Montée En Nationale 43 Match De La Montée En Nationale 44 Match De La Montée En Nationale 45 Match De La Montée En Nationale 46 Match De La Montée En Nationale 47 Match De La Montée En Nationale 48 Match De La Montée En Nationale 49 Match De La Montée En Nationale 50 Match De La Montée En Nationale 51 Match De La Montée En Nationale 52 Match De La Montée En Nationale 53 Match De La Montée En Nationale 54 Match De La Montée En Nationale 55 Match De La Montée En Nationale 56 Match De La Montée En Nationale 57 Match De La Montée En Nationale 58 Match De La Montée En Nationale 59 Match De La Montée En Nationale 60 Match De La Montée En Nationale 61 Match De La Montée En Nationale 62 Match De La Montée En Nationale 63 Match De La Montée En Nationale 64 Match De La Montée En Nationale 65 Match De La Montée En Nationale 66 Match De La Montée En Nationale 67 Match De La Montée En Nationale 68 Match De La Montée En Nationale 69 Match De La Montée En Nationale 70 Match De La Montée En Nationale 71 Match De La Montée En Nationale 72 Match De La Montée En Nationale 73 Match De La Montée En Nationale 74 Match De La Montée En Nationale 75 Match De La Montée En Nationale 76 Match De La Montée En Nationale 77 Match De La Montée En Nationale 78

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saint-Médard en Jalles vs Peyrehorade : report de favori mais un vrai casse-tête pour les amateurs de rugbyUn head-to-head important entre deux équipes en Fédérale 1 qui ont déjà affronté un autre en match aller. Les équipes cherchent à poursuivre leur aventure et à atteindre les demi-finales.

Read more »

[PORTFOLIO] Fédérale 1 : la victoire de Peyrehorade contre Saint-Médard, synonyme de demi-finale et de montée en Nationale 2, en imagesVainqueurs de leur quart de finale retour face à Saint-Médard-en-Jalles (28-18), les Verts de Peyrehorade font coup double : les voilà dans le dernier carré de la Fédérale 1, qu’ils quitteront la saison prochaine pour évoluer au-dessus

Read more »

Peyrehorade renverse Saint-Médard et décroche la montée en Nationale 2 : « On s’est dit qu’on devait y arriver »Les Peyrehoradais ont rattrapé trois essais et 25 points de retard pour éliminer les Saint-Médardais à la dernière seconde (28-18). Les réactions après la montée des Landais en N2

Read more »

Fédérale 1 : le jour de gloire de Peyrehorade, renversant contre Saint-Médard et promu en Nationale 2Les Saint-Médardais, tout en maîtrise, ont commencé par conforter leur avantage lors du quart aller… avant de s’écrouler en deuxième période face à la furia de Peyrehoradais irrésistibles, qui ont décroché la montée à la toute dernière seconde dans un stade en liesse (28-18), dimanche...

Read more »