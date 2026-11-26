L'antenne bordelaise des Petits Frères des Pauvres cherche 10 bénévoles pour visiter les aînés isolés le 24 et le 25 décembre dans plusieurs communes de la métropole.

L'association Les Petits Frères des Pauvres lance un appel pressant à la solidarité dans l'agglomération de Bordeaux pour la période des fêtes de fin d'année. L'antenne locale de l'organisation recherche spécifiquement une dizaine de bénévoles afin de participer à une opération de visites à domicile qui se déroulera les 24 et 25 décembre. Cette initiative vise à lutter contre l'isolement des personnes âgées en leur apportant une présence humaine et un moment de partage lors de ces deux jours de l'année particulièrement sensibles.

Déroulement des Visites Domicile

Les bénévoles recrutés sont attendus pour accompagner les personnes âgées dans les villes de Bordeaux, Cenon, Lormont, Mérignac, Bruges et Le Bouscat. Chaque volontaire s'engage à offrir une partie de son temps à une ou deux personnes âgées pendant la journée du 24 ou du 25 décembre. Durant ces visites, les bénévoles remettent un cadeau spécialement préparé par l'association aux aînés rencontrés, symbolisant ainsi une attention particulière portée à leur bien-être et à leur situation.

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Un Témoin Contre la Solitude

L'objectif premier de cette opération est de briser le sentiment d'isolement qui marque souvent le quotidien des seniors vivant seuls. L'association souligne que ce repas de Noël constitue l'un des temps forts de l'année pour les personnes accompagnées. Au-delà du repas, l'enjeu est de partager un moment chaleureux et de retrouver d'autres personnes, rompant ainsi, le temps d'une journée, la solitude qui peut devenir douloureuse à l'approche des fêtes. Cet engagement simple est décrit comme précieux par l'organisation pour ceux qui traversent cette période dans la solitude.

Impact et Résultats Passés

L'ampleur de la mobilisation nécessaire pour soutenir cette population est illustrée par les résultats de l'année précédente. L'an dernier, plus de 14 000 personnes âgées ont participé à une fête de Noël organisée par les Petits Frères des Pauvres. Ce chiffre témoigne de l'importance des besoins en matière de lien social pour cette catégorie de population. L'association met en avant la nécessité de maintenir cette dynamique d'accompagnement, en rappelant que ces moments de convivialité sont essentiels pour la santé mentale et émotionnelle des seniors.

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Contexte du Repas du 24 Décembre

Le mardi 24 décembre, l'association Les Petits Frères des Pauvres a organisé un repas de Noël au centre Jean-Paul-II pour les personnes âgées qu'elle accompagne. Cet événement a permis de réunir les participants dans une ambiance chaleureuse, renforçant les liens sociaux et offrant une pause réconfortante. Ce repas constitue également une plateforme pour sensibiliser le public à la cause de l'isolement des aînés et encourager la participation bénévole pour les visites à domicile restantes. L'engagement des volontaires permet de prolonger cet effet de fraternité au-delà du cadre du centre, en allant directement vers les personnes chez elles.

Engagement et Prochaines Étapes

L'adhésion à l'association et le soutien financier des abonnés permettent également de soutenir le travail des 250 journalistes de la rédaction qui proposent chaque jour une information de qualité, fiable et complète. Cependant, l'appel aux bénévoles reste une demande urgente pour garantir que chaque personne âgée isolée puisse bénéficier d'une visite. Les personnes intéressées par cet engagement solidaire sont invitées à se manifester rapidement pour rejoindre l'équipe des volontaires. Cette action humaine et locale illustre l'importance de la coopération entre les associations, les institutions et les citoyens pour assurer le bien-être de tous, notamment des plus vulnérables durant les périodes de fêtes.