Pétition pour sauver une déchetterie de Dordogne : opposition de gauche à la fermeture de La Font-Pinquet

La déchetterie de La Font-Pinquet, située rue Alphée-Maziéras, dans le nouveau quartier d'affaires de Périgueux, est en danger de fermeture. L'opposition de gauche à Périgueux, menée par Émeric Lavitola, a fait circuler une pétition pour sauver l'équipement. Michel Cadet, le président du SMD3, a défendu la décision de fermer la déchetterie, tandis que Pascal Protano, le maire de Périgueux, a soutenu l'opposition.

Le sujet de la fermeture de la déchetterie de La Font-Pinquet, évoquée de longue date, a ressurgi à l'occasion d'un Conseil communautaire. Le devenir de cet équipement est politique et polémique, comme les déchets, la plupart se recyclent.

Illustration parfaite avec le devenir de la déchetterie de La Font-Pinquet, située rue Alphée-Maziéras à Périgueux (Dordogne). La fermeture de l'équipement est annoncée depuis des années et pourtant, la question est revenue sur le tapis à l'occasion. Le sujet a également été évoqué lors du Conseil municipal de Périgueux, vendredi 5 juin, et lors du comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3), mardi 9. Déchets en Dordogne.

"Le système actuel n'est pas apprécié" : les poubelles de nouveau payées avec la taxe foncière ? Le bureau du SMD3 indique qu'en l'état actuel des finances du syndicat, la redevance incitative augmenterait de 35 à 40 %. D'où la nécessité de changer de mode de tarification Dernier rebondissement, jeudi 11 juin : l'opposition de gauche à Périgueux, menée par Émeric Lavitola, a fait circuler une pétition intitulée "Non à la fermeture de la déchetterie de La Font-Pinquet".

"Nous appelons à une suspension de cette décision et à un débat clair", pose l'ancien maire de Périgueux. Il précise : "Il n'y a rien de pire qu'une décision qui engage tout un territoire qui soit prise uniquement par le SMD3.

" Son objectif ? Faire sortir du bois son successeur, Michel Cadet. Ce dernier indique vouloir répondre sur "le fond et la forme". L'édile indique : "J'ai retrouvé des échanges entre Pascal Protano et Delphine Labails à ce sujet, datés de 2021.

Il me semble qu'Émeric Lavitola était 1er adjoint à cette époque. Il monte au créneau maintenant alors qu'il a été aux manettes pendant des années, ça lui laissait le temps d'en discuter.

" Avant d'ajouter : "Avec le haro sur le SMD3, c'est facile de recueillir des signatures. Je pense qu'une opposition n'est pas là pour faire des pétitions alors qu'elle a un espace de démocratie qui s'appelle le Conseil municipal.

" Pascal Protano enfonce le clou : "J'avais été sollicité par la mairie sous le mandat précédent pour limiter le passage des camions dans la rue Alphée-Maziéras. J'avais même reçu des lettres assez pointues. Si Monsieur Lavitola n'était pas là, je ne sais pas où il était.

" L'intéressé se défend : "C'est toujours facile de dire que c'était dans les tuyaux. Nous avions mis dans notre programme le maintien d'une déchetterie à Périgueux. Nous pouvons trouver un site à proximité ; je pense à un terrain situé à 500 mètres de là qui accueille des gravats.

" Michel Cadet n'est pas de cet avis : "Quand vous avez déjà les déchets dans la voiture, faire quelques kilomètres en plus, au fond, ça ne change pas grand-chose. Laisser une déchetterie dans ce quartier rénové ne me semble ni cohérent, ni adapté.

"évoquait la transformation du quartier du stade et indirectement la fermeture programmée de l'équipement. Pascal Protano indique : "Cette déchetterie n'est pas à sa place, c'est certain. Mais si je peux rassurer tout le monde, la fermeture n'est pas pour tout de suite car il faut que d'autres déchetteries soient construites.

" Leur emplacement définitif n'est pas encore déterminé. Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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