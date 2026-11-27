Près de 300.000 Canadiens signent une pétition exigeant le départ de Pete Hoekstra. La députée Elisabeth May dépose le texte au Parlement avant le 10 janvier.

Près de 300.000 Canadiens ont signé une pétition exigeant le départ immédiat de l'ambassadeur américain Pete Hoekstra, illustrant la détérioration des relations bilatérales depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Le gouvernement du Canada dispose désormais d'un délai strict pour répondre à cette demande officielle, qui a été remmise au Parlement cette semaine.

Dénonciation officielle au Parlement

Elisabeth May, députée écologiste et marraine de cette initiative, a officiellement déposé le texte au Parlement canadien ce mercredi. Elle a qualifié Pete Hoekstra de diplomate le moins diplomate jamais vu, soulignant son comportement agressif et insultant envers les citoyens canadiens. C'est cette accumulation de tensions qui a poussé près de 290.000 personnes à demander la déclaration officielle de persona non grata à son encontre.

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Accusations de menaces d'annexion

Nommé ambassadeur au Canada en avril 2025, Pete Hoekstra est accusé d'avoir banalisé les menaces de l'administration Trump visant à annexer le Canada. Les pétitionnaires estiment qu'il a multiplié les interventions inappropriées dans le débat politique interne canadien, franchissant plusieurs lignes rouges diplomatiques lors de ses multiples déclarations publiques controversées.

L'une des controverses majeures remonte à juin dernier, lorsque Pete Hoekstra a déclaré que l'annexion du Canada par les États-Unis serait une bonne discussion à avoir entre Donald Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney. Il a alors précisé qu'il représentait simplement le point de vue du président américain, une déclaration qui a provoqué un tollé général au Canada et renforcé les sentiments anti-américains dans le pays voisin.

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Tensions commerciales et historique

Pete Hoekstra a également critiqué une campagne publicitaire dénonçant les droits de douane américains, lancée par la province de l'Ontario à l'automne 2025. Cette intervention a contribué à renforcer les tensions commerciales bilatérales existantes, ajoutant une dimension économique supplémentaire aux frictions diplomatiques qui se multiplient depuis le début du mandat de Donald Trump. L'ambassadeur, ancien représentant du Michigan pendant dix-huit ans, a déjà fait l'objet de controverses antérieures lors de son mandat aux Pays-Bas, où il avait dû s'excuser pour des propos nieant des accusations antisémites.

Délai de réponse et prochaines étapes

Le gouvernement canadien doit apporter une réponse formelle à la pétition réclamant le départ de Pete Hoekstra dans les 45 jours suivant sa remise officielle au Parlement. Cette date limite fixe la réponse finale au 10 janvier au plus tard. Cependant, il est important de noter que le gouvernement n'est pas tenu constitutionnellement de donner suite à cette demande, bien que la pression publique et politique reste intense pour une réponse ferme face aux agissements de l'ambassadeur américain.