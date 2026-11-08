Pétition CNews : Vote crucial à l'Assemblée après un million de signatures

La Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale vote mardi sur une pétition contre CNews ayant dépassé le million de signatures. Découvrez les enjeux et les réactions politiques.

La Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale se réunira mardi à 13 heures pour trancher le sort d'une pétition d'ampleur contre la chaîne d'information en continu CNews. Ce scrutin décisif intervient alors que le nombre de signatures a franchi la barre symbolique du million d'adhésions, plaçant le débat public sous une pression sans précédent.

Contexte de la pétition et chronologie des signatures

Lancée en juin par un particulier, cette campagne en faveur du retrait de CNews de l'audiovisuel français a connu une accélération majeure suite à l'attentat raciste de Trappes survenu le 23 octobre. La mobilisation citoyenne s'est traduite par une progression rapide, atteignant 500 000 signatures le lundi précédant le vote, puis dépassant le million le dimanche précédent la réunion du bureau.

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Ce seuil critique a automatiquement déclenché la convocation du bureau de la commission des Affaires culturelles. Conformément au règlement de l'Assemblée, les députés ont désormais deux options strictes : procéder au classement sans suite de la demande ou organiser un débat officiel dans l'hémicycle, ouvrant la voie à une discussion parlementaire directe.

Réactions politiques et divisions idéologiques

Jordan Bardella, président du Rassemblement National, a vivement critiqué la démarche en l'assimilant à une " tentation totalitaire ". Selon lui, la volonté de la France Insoumise de faire fermer la chaîne revient à restreindre la parole de son propre parti, dénonçant une atteinte inacceptable aux libertés fondamentales et à la diversité des opinions.

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De l'autre côté de l'échiquier politique, la chaîne de Vincent Bolloré est régulièrement accusée de promouvoir des thèses d'extrême droite. CNews conteste fermement ces accusations, affirmant défendre une ligne éditoriale basée sur la liberté d'expression. Le régulateur Arcom a d'ailleurs sanctionné la chaîne à plusieurs reprises pour manquement à ses obligations, renforçant les arguments des détracteurs.

Positions des acteurs médiatiques et syndicaux

Le syndicat " Libres " de Canal+, groupe propriétaire de CNews, a publié un communiqué clair vendredi pour distinguer le soutien aux salariés des positions éditoriales. Il a déploré les dérives de la chaîne et déclaré que sa ligne actuelle ne correspondait ni aux valeurs du syndicat, ni à celles que le groupe devrait incarner.

Le syndicat a appelé la direction de Canal+ à prendre ses responsabilités face à ces orientations controversées. Parallèlement, des journalistes de BFMTV, autre chaîne du même groupe audiovisuel, ont cessé le travail pour dénoncer une dégradation de l'image de leur entreprise et réclamer des garanties de sécurité accrues sur le terrain lors des reportages.

Impact des précédents et prochaines étapes

La comparaison avec les trois précédentes pétitions ayant franchi les 500 000 signatures est instructive pour anticiper l'issue du vote. Seule la pétition contre la loi Duplomb a débouché sur un débat, recueillant plus de deux millions de signatures à sa clôture. Les deux autres, concernant l'antisémitisme et l'usage des armes par les forces de l'ordre, ont été classées sans suite.

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Les députés ont justifié ces classements par le risque de doublon avec l'examen des textes au Parlement ou l'existence déjà de débats législatifs sur ces sujets sensibles. Le vote de mardi à 13 heures déterminera donc si CNews sera au cœur d'une confrontation parlementaire ou si la pression citoyenne sera traitée par un rejet formel, marquant définitivement le débat sur le rôle des chaînes d'information en continu.