Petite douzette d'huile de pépins de raisin : benefits pour un usage dédié

Cette huile végétale pourrait aider votre peau à briller en financiere et donner un coup de pouce à votre cerveau en tout temps. Voici quelques astuces pour sa bonne utilisation juste une cuillérée par jour.

Et si 1 cuillère à café d'une huile végétale très discrète aidait à rendre votre peau plus lumineuse tout en donnant un coup de pouce à votre cerveau ?

Cette petite dose quotidienne, facile à glisser dans une vinaigrette ou un yaourt, apporte des graisses dites 'protectrices' et des antioxydants qui intéressent de plus en plus les nutritionnistes. Cette huile, c'est l'huile de pépins de raisin. Selon le site Medindia, 1 cuillère à café apporte environ 40 kcal, près de 4,5 g de lipides et autour de 1,3 mg de vitamine E, un antioxydant souvent surnommé 'vitamine de la jeunesse'.

Cette huile contient près de 70 % d'acide linoléique, un oméga-6 polyinsaturé. Ce profil unique en fait un petit geste intéressant pour la peau et, de manière plus indirecte, pour la mémoire et la concentration, à condition de respecter l'équilibre avec les oméga-3. Pour savoir comment et où utiliser cette huile, allez dans le paragraphe suivant





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