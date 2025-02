Petite amie d'Owen L. mise sous contrôle judiciaire pour non-dénonciation de crime

Owen L., principal suspect de l'assassinat de Louise, une élève de 11 ans, a été mis en examen. Sa petite amie, Laurianne B., a été placée sous contrôle judiciaire pour non-dénonciation de crime après avoir reçu des confidences de son petit ami concernant le meurtre.

Owen L., principal suspect dans l'assassinat de Louise, une élève de 11 ans retrouvée morte à Épinay-sur-Orge dans l'Essonne, a été mis en examen pour homicide sur mineur de moins de 15 ans ce mercredi 13 février, selon le parquet d'Evry. Alors que les parents du suspect ont été relâchés, la petite amie d'Owen L., Laurianne B., a été placée sous contrôle judiciaire pour non-dénonciation de crime et a été présentée à un juge d'instruction. Laurianne B., âgée comme Owen L.

, a confirmé aux enquêteurs avoir reçu des confidences de son petit ami le 7 février dernier, après le drame. Ce dernier lui aurait avoué avoir poignardé une lycéenne qu'il ne connaissait pas. Que risque-t-elle ? Selon l'avocate Alexandra Haxrylyszyn, interrogée par Le Parisien, Laurianne B. pourrait être poursuivie si elle a eu pleinement conscience du crime ou s'il est prouvé qu'elle savait qu'il allait se produire. En effet, l'article 434-1 du Code Pénal oblige chaque citoyen à alerter les autorités judiciaires lorsqu'il a connaissance d'un crime, sous peine d'une amende pouvant atteindre 45 000 euros et d'une condamnation de trois ans de prison. Toutefois, cette sanction ne s'applique pas aux « parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime » ainsi qu'« au conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ». Deux exceptions existent cependant : l'immunité familiale ne sera pas applicable en cas de crime « terroriste » ou de crime concernant un meurtre sur mineur de moins de quinze ans. Dans ces cas, la peine encourue passe à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Owen L., 23 ans, a été interpellé lundi soir et a été présenté à un juge d'instruction mercredi soir. Il va être placé en détention provisoire. Il avait reconnu les faits lors de sa garde à vue, expliquant qu'il aurait paniqué face aux cris de la collégienne qu'il voulait alors « racketter »





