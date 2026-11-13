Petit palais à Tarbes : le projet du quai de l'Adour adopté malgré huit votes contre

Le conseil municipal de Tarbes a adopté la délibération sur le petit palais de 2 224 000 euros au quai de l'Adour, malgré l'opposition d'Éric Peyrègne et de son groupe.

Le conseil municipal de Tarbes a débattu jeudi 12 novembre de la restructuration du palais des sports, situé quai de l'Adour. Le maire, Pascal Claverie, défend la construction d'un " petit palais " pour 2 224 000 euros, associée à la rénovation du palais des sports. Éric Peyrègne, élu d'opposition, critique de son côté un projet jugé peu ambitieux. La délibération a finalement été adoptée, malgré huit votes contre.

Ce dossier, qui traîne depuis au moins quinze ans, a provoqué un échange vif entre les deux élus lors de cette séance. Le débat s'est ensuite élargi aux responsabilités de l'ancienne équipe municipale et au devenir du basket tarbais.

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Un petit palais de 2 224 000 euros au quai de l'Adour

Le projet soumis au vote porte sur la construction d'une structure annexe, appelée petit palais, pour un montant de 2 224 000 euros. Cet équipement doit rester en place même après la rénovation du palais des sports.

Pour accélérer le chantier, la municipalité a choisi une procédure dite de conception-réalisation. Pascal Claverie reconnaît que le précédent projet, porté par la mandature précédente dont il était premier adjoint, était en proie à des divisions de la majorité. Il indique que son équipe a fait évoluer le projet avec l'architecte des bâtiments de France.

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Le maire et l'opposition s'opposent sur le projet

Éric Peyrègne annonce que son groupe votera contre toutes les délibérations concernant le palais des sports. Il rappelle que, pendant la campagne des élections municipales, son équipe s'était prononcée contre la réhabilitation du palais des sports et avait proposé la construction d'une Arena via un partenariat public-privé.

L'élu d'opposition dénonce un manque de vision et d'ambition, estimant que le projet ne correspond ni à ses idées ni à celles de l'ancien maire. Il interroge également la majorité sur les retombées économiques attendues et sur les moyens alloués à l'Union Tarbes-Lourdes pour atteindre l'objectif de la Pro D2. Il affirme en substance que Tarbes est l'une des seules villes d'Occitanie à ne pas disposer d'une salle multifonctionnelle, et conclut que Tarbes mérite autre chose que ce projet minimaliste.

Pascal Claverie répond que les Tarbais sont attachés au quai de l'Adour, qu'il présente comme le lieu du basket, tandis que le rugby se joue à Trélut. Il précise que le petit palais ne constitue pas le même projet qu'une salle multiactivités, sans fermer la porte à une telle structure. Il ajoute que l'Union Tarbes-Lourdes n'a pas vocation à devenir un club d'élite.

Gérard Trémège répond aux critiques de l'opposition

Mis en cause par Éric Peyrègne, Gérard Trémège, ancien maire de Tarbes, affirme que c'est lui qui a lancé le projet de petit palais et de grand palais des sports. Il impute le retard à l'architecte des bâtiments de France, qu'il accuse d'avoir dénaturé le projet initial.

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Gérard Trémège cite par ailleurs l'inauguration de l'Orangerie, rénovation qu'il chiffre à 1,2 million d'euros avec 80 % de subventions, et assure que la plupart des chantiers actuels à Tarbes sont issus de sa municipalité. Il qualifie le projet d'Arena de 5000 places défendu par Éric Peyrègne de projet débile, et juge que son adversaire a brillé un instant avant de disparaître.

Calendrier des travaux et suites pour le basket

Les travaux du petit palais commenceront début 2027, pour une livraison prévue fin juillet. La structure restera en service après la restructuration du palais des sports, dont Pascal Claverie juge l'équipement à bout de souffle.

Le maire affirme que le petit palais permettra de dégager des créneaux pour le basket, qui continuera de se pratiquer quai de l'Adour avec de nouveaux équipements. Il avertit toutefois que les autorités nationales mettent en garde les collectivités au sujet des partenariats public-privé, une piste pourtant défendue par l'opposition pour une Arena.