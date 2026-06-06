Peter Phillips et Harriet Sperling célèbrent un mariage discret dans les Cotswolds

Le petit‑enfant de la reine Elizabeth II, Peter Phillips, s'est marié avec Harriet Sperling lors d'une cérémonie privée à l'église All Saints de Kemble, réunissant les membres proches du clan Windsor et reflétant leur désir d'une vie hors des projecteurs royaux.

Le samedi 6 juin 2026 a marqué un jour mémorable pour la famille royale britannique, avec le mariage de Peter Phillips et Harriet Sperling au sein d'une petite chapelle de l'église All Saints, nichée dans le village de Kemble, au cœur des Cotswolds .

Cette cérémonie, strictement privée, a rassemblé les membres les plus proches du clan Windsor, offrant une rare occasion de voir la dynastie dans un cadre plus intime que les habituelles apparitions publiques. Peter Phillips, petit‑enfant de la défunte reine Elizabeth II et actuellement 19ᵉ dans l'ordre de succession au trône, a épousé Harriet, infirmière pédiatrique de nationalité britannique et mère d'une fille.

Leur relation, rendue publique en 2024, a rapidement reçu l'aval de la princesse Anne, mère de Peter, qui a toujours souhaité préserver la vie privée de ses enfants en refusant les titres de royauté à leurs descendants. Ce choix a permis à Peter et à sa sœur Zara de mener une existence loin des caméras, en développant leurs carrières respectives sans recevoir de subvention de la Couronne.



Le parcours professionnel de Peter Phillips témoigne de cette volonté d'indépendance.

Après des débuts dans le marketing sportif, il a occupé des postes chez Jaguar avant de fonder sa propre société, spécialisée dans le numérique appliqué à la navigation maritime. Cette entreprise, souvent désignée sous le sigle SEL, l'a également amené à organiser des événements de grande envergure, comme le grand pique‑nique célébrant le 90ᵉ anniversaire de la reine en 2016, une initiative qui avait suscité des critiques quant à l'absence d'appel d'offres public.

D'autres polémiques ont suivi, notamment la vente de droits photographiques de son premier mariage à la presse en 2008 et la participation à une publicité pour du lait de Jersey en Chine en 2020, où il avait fait usage de son statut royal pour promouvoir le produit, provoquant un tollé parmi le public et les observateurs de la monarchie.



Malgré ces controverses, le mariage de Peter et Harriet a été largement perçu comme un moment de célébration plutôt que de scandale.

Les invités, dont plusieurs membres de la famille proche tels que la princesse Anne, le prince Richard et la princesse Alexandra, ont suivi un protocole discret, reflétant le souhait de la mariée et du marié de rester loin des projecteurs médiatiques. La question de la présence du prince Harry et de Meghan Markle a alimenté les rumeurs, mais aucune confirmation officielle n'a été donnée, les deux ont choisi de rester à l'écart de cet événement.

Au final, la journée a offert un aperçu rare d'une royauté qui, tout en conservant ses traditions, cherche à s'adapter aux exigences d'une vie moderne où chaque geste est scruté, analysé et souvent critiqué. Le nouveau couple, désormais lié par les liens du mariage, poursuit sa quête d'indépendance professionnelle tout en demeurant un maillon notable du vaste réseau de la famille royale britannique





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