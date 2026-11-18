Le secrétaire d'État à la Défense américain, Pete Hegseth, et la présidente par intérim Delcy Rodriguez scellent un partenariat militaire historique. Détails sur la coopération technique et les enjeux géopolitiques de cet accord à Caracas.

Le secrétaire d'État américain à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé mercredi 18 novembre un accord militaire majeur avec le Venezuela lors d'une visite inattendue à Caracas. Cet événement diplomatique et stratégique a été rapporté par la télévision d'État vénézuélienne, marquant une étape décisive dans les relations bilatérales entre Washington et Caracas.

La signature de cet accord vise explicitement à institutionnaliser une nouvelle ère de collaboration défensive entre les deux nations, rompant avec la période de tensions intenses qui a précédé cette rencontre.

La ministre des Relations extérieures vénézuélienne, Delcy Rodriguez, a confirmé que cet accord vise à renforcer la formation, l'équipement opérationnel et l'accès à de nouvelles technologies pour la Force armée nationale bolivarienne (FANB). Elle a qualifié cet accord de très bénéfique pour les responsables militaires vénézuéliens, soulignant qu'il facilitera l'accès à des technologies de pointe.

Une coopération technique et militaire élargie

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Pete Hegseth, chef du Pentagone, a précisé que l'accord vise à " garantir que le peuple vénézuélien ne soit pas menacé par des acteurs étrangers, des narcoterroristes ou des criminels ". Selon le responsable américain, cette initiative a pour but d'assurer que la population soit " sûre et protégée à l'intérieur de ses frontières souveraines ". La déclaration officielle du département de la Guerre met l'accent sur la protection des citoyens vénézuéliens contre les menaces transfrontalières et le crime organisé.

La légitimation d'un partenaire stratégique

Cette visite intervient dix mois après l'opération militaire américaine qui a abouti à la capture en janvier du président chaviste Nicolás Maduro. Pete Hegseth est le plus haut responsable américain à visiter le pays depuis cette opération, dont il était l'un des principaux maîtres d'œuvre en tant que chef des forces armées américaines. Sa présence à Caracas symbolise une reconnaissance officielle de la transition de pouvoir et une volonté de stabiliser la région par la coopération technique.

Impact et prochaines étapes pour la FANB

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L'accord prévoit une reprise de la relation technico-militaire entre les deux pays, avec un focus sur l'expertise des forces armées des États-Unis. Delcy Rodriguez, présidente par intérim du Venezuela, a reçu Pete Hegseth au palais présidentiel de Miraflores à Caracas pour officialiser ces dispositions. Les prochaines étapes incluront probablement des transferts de savoir-faire et des mises à niveau des infrastructures de la FANB.

Un contexte géopolitique en mutation rapide

Cette avancée diplomatique intervient dans un contexte de recomposition des alliances en Amérique latine. La coopération avec Washington pourrait influencer la stabilité régionale et la lutte contre le narcotrafic. Pour Delcy Rodriguez, cette initiative marque une rupture avec les isolations précédentes et une ouverture vers de nouvelles opportunités de développement pour les institutions militaires vénézuéliennes.