Pete Hegseth : 'aucun changement' dans la position de Washington vis-à-vis de Taïwan

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a semblé contredire samedi un responsable du Pentagone en assurant qu'il n'y avait 'aucun changement' dans la position de Washington vis-à-vis de Taïwan.

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth , a semblé contredire samedi un responsable du Pentagone en assurant qu'il n'y avait 'aucun changement' dans la position de Washington vis-à-vis de Taïwan .

Mais la semaine dernière, le secrétaire par intérim de la Marine américaine, Hung Cao, avait expliqué devant le Congrès que certaines ventes d'armes à Taïwan étaient temporairement suspendues afin de garantir des stocks suffisants pour les opérations américaines contre l'Iran. Interrogé sur un contrat d'armement taïwanais de 14 milliards de dollars actuellement au point mort, Hung Cao avait déclaré : 'Pour l'instant, nous faisons une pause afin de nous assurer que nous avons tout ce qu'il nous faut, puis les ventes militaires à l'étranger reprendront lorsque l'administration le jugera nécessaire'.

Mais samedi, lors du Dialogue de Shangri-La à Singapour, Pete Hegseth a tenu un discours différent. Le chef du Pentagone a affirmé que les stocks américains d'armes étaient 'dans un état très satisfaisant'.

'Hung Cao est formidable, mais je ne ferais aucun lien entre les deux', a-t-il déclaré, semblant écarter tout rapport entre les besoins militaires américains au Moyen-Orient et les. 'Je me sens confiant non seulement quant à notre situation actuelle, mais aussi quant à nos futurs rythmes de production', a-t-il ajouté. Selon lui, 'toute décision concernant de futures ventes d'armes à Taïwan, comme l'a dit le président, lui appartiendra', mais 'il n'y a aucun changement dans notre statut là-bas'.

Taïwan vit sous la menace constante d'une intervention militaire chinoise. Pékin considère l'île comme une partie de son territoire et affirme vouloir la réunifier, si nécessaire par la force. Les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement Taïwan comme un État indépendant, mais la loi américaine les oblige à fournir à l'île les moyens de se défendre





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