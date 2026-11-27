Bilan sportif remarquable pour la Pétanque Marnhacoise au château de Labastide-Marnhac. Dix titres nationaux et régionaux soulignent la performance de ce club jeune.

L'assemblée générale de la Pétanque Marnhacoise s'est tenue le samedi 14 novembre au château de Labastide-Marnhac. Cette réunion a permis de clore une saison sportive exceptionnelle pour le club. Le président Gilles Mouillerac a salué le travail des neuf partenaires, incluant la municipalité. Le bilan est particulièrement élogieux pour une association de six ans seulement.

Palmarès dominé par les jeunes licenciés

Le club compte 60 licenciés actifs qui ont contribué à ce succès collectif. L'élan de la jeunesse a permis de cumuler dix titres départementaux, régionaux et nationaux. Ces victoires soulignent la montée en puissance rapide de la structure. Les athlètes Tciguen Meffre et Fernando Meffre ont joué un rôle central. Ils ont décroché le titre de champion du Lot de tir de précision junior. Ces deux noms figurent également sur le podium du doublette junior. Ils ont remporté la triplette junior avec Axel Lebon de la Pétanque Cadurcienne. Leur performance s'est aussi traduite par une vice-championne du Lot individuel junior. Fernando Meffre a occupé cette place de vice-champion avec distinction.

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Victoires collectives et divisions supérieures

Les titres collectifs complètent ce palmarès impressionnant et diversifié. L'équipe de jeu provençal de première division a remporté le championnat du Lot. L'équipe open de première division a également obtenu le titre départemental. L'école de Pétanque Secteur Sud, associant Tciguen et Fernando Meffre, a gagné le titre junior. Ces résultats ont ouvert la voie à des montées en catégorie supérieure. L'équipe fanion open et l'équipe de jeu provençal accèdent à la CRC2 pour 2027. L'équipe vétéran rejoint quant à elle la première division départementale. Le club a également obtenu une deuxième place pour l'équipe junior vétéran.

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Renouvellement du bureau et remerciements

Gilles Mouillerac a exprimé sa gratitude envers les partenaires du club. Il a salué l'excellent état d'esprit des licenciés sur les terrains. Les comptes ont été approuvés lors de cette assemblée générale. Le nouveau bureau a été élu pour poursuivre cette dynamique positive. Pierre Massabeau, maire de Labastide-Marnhac, devient président d'honneur. Gilles Mouillerac conserve la fonction de président. Alain Viguié est nommé vice-président de l'association. José Martins assurera la fonction de trésorier. Alain Chicquenoy sera trésorier adjoint. Albert Imbert et Philippe Lapraud occuperont les postes de secrétaire et secrétaire adjoint.

Convivialité et perspectives d'avenir

La soirée s'est achevée autour d'un repas convivial. Le partenaire Phil Paëlla a préparé ce moment de partage. Ce repas a permis de célébrer les réussites de la saison. L'ambiance a été marquée par la solidarité des membres. Le club confirme son ambition de développer le sport de pétanque. La jeunesse reste la force motrice de cette progression. Les montées en divisions supérieures confirment ce pari. Les perspectives pour l'avenir semblent très prometteuses.