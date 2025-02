Pessimisme économique en France malgré l'adoption du budget 2025

Un nouveau sondage Ipsos/Cesi révèle que les Français restent majoritairement pessimistes sur la situation économique du pays, malgré l'adoption du budget 2025. L'inquiétude pour l'emploi est en hausse, mais le moral s'améliore légèrement concernant leur propre situation.

Malgré l'adoption du budget 2025, huit Français sur dix restent très pessimistes quant à la situation économique du pays, avec une inquiétude croissante pour l'emploi. Cependant, leur moral s'améliore légèrement concernant leur propre situation, indique un sondage Ipsos/Cesi pour La Tribune Dimanche.

Si 85% se disent toujours pessimistes sur la situation économique française, comme en octobre 2024 (86%), ils sont 61% à être pessimistes sur leur propre situation, nettement moins qu'en octobre 2024 (70%). Ils sont même 39% à se déclarer optimistes pour eux-mêmes contre 30% en octobre. Les sympathisants du RN sont de loin les plus pessimistes, sur la situation du pays (à 92%) comme sur leur situation personnelle (à 71%). Parmi les sujets d'inquiétude, l'emploi enregistre la plus forte augmentation, avec 70% des sondés qui craignent une dégradation, contre 57% en octobre. L'évolution du pouvoir d'achat réunit toujours 74% de pessimistes (71% en octobre). Le vote du budget n'a pas modifié l'opinion des Français sur la dette publique, au contraire : 76% pensent qu'elle va se détériorer (contre 63% en octobre) et seulement 6% qu'elle va se réduire, contre 13% en octobre. Les sympathisants RN sont là encore les plus pessimistes. Prix, salaires, impôts : les principales préoccupations. Parmi les principales préoccupations, le pouvoir d'achat (prix, salaires, impôts) est cité comme prioritaire par 46% des sondés, suivi de l'avenir du système social (retraites, santé), cité par 39%, juste devant la délinquance (38%), sujet qui a nettement augmenté (28% en octobre). Le crime suit ensuite (31%), qui conserve un taux stable. La dette et l'environnement arrivent beaucoup plus loin dans la liste, cités par 25% et 24% des sondés, comme les inégalités sociales et les crises internationales (17% de mentions chacune). L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Les entretiens ont été réalisés en ligne entre le 12 et le 13 février. La marge d'erreur est de 0,6 à 3,1 points





