Pessimisme croissant en France : Les Français se montrent de plus en plus cyniques

Une étude du Cevipof révèle une baisse du sentiment de confiance et une augmentation du pessimisme chez les Français. À l'inverse, en Allemagne et en Italie, les perceptions de confiance et de bien-être augmentent.

Selon une étude du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) publiée mardi 11 février, les Français se montrent de plus en plus pessimistes. Le sentiment de confiance a chuté de trois points et seulement 8% des Français expriment de l'enthousiasme. En revanche, le sentiment de sérénité a baissé de trois points et l'enthousiasme n'est partagé que par 8 % des Français. À l'opposé, en Allemagne et en Italie, l'évolution des états d'esprit est plutôt positive.

Les perceptions de confiance et de bien-être augmentent, tandis que celles de lassitude et de morosité diminuent sensiblement. De plus, seulement 28 % des Français pensent que la démocratie fonctionne bien en France, contre 51 % d'Allemands et 37 % d'Italiens qui partagent cette satisfaction quant à la gestion de leurs pays respectifs. Les Français semblent vouloir conserver les avantages acquis, mais il faut rappeler qu'ils vivent à crédit depuis l'introduction de l'euro. Avant, ils s'appauvrissaient par dévaluation. Pour acquérir quelque chose, il reste deux solutions : travailler ou voler. Emprunter, c'est un peu voler l'avenir. On peut se demander quel peuple il s'agit principalement ? Le peuple de droite, du centre, de gauche? La gauche, quelle gauche ? Le peuple des employés et ouvriers, celui des fonctionnaires ou celui des cadres supérieurs ? Quel qu'il soit, devrait-il abandonner ses convictions pour voter, comme on le devine à la teneur des différents commentaires, pour la Macronie ? Et pourquoi ce ne serait pas la Macronie, qui semble être en échec total, qui tirerait les (bonnes) leçons en votant pour la droite majoritaire, seule à même de redresser le pays ou se retirant ? Ne me dites pas que Renaissance, qui a changé trois fois de nom en 8 ans et a été au pouvoir durant tout ce temps, sans rien faire sinon aggraver les choses et nous endettant comme jamais, pourrait faire ce qu'il n'a pas fait





