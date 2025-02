Pessac : La majorité défend son bilan malgré les critiques de l'opposition sur le recours à l'emprunt

Le conseil municipal de Pessac s'est penché sur les orientations budgétaires mardi 11 février. La majorité a défendu son bilan et sa gestion malgré les critiques de l'opposition concernant le recours à l'emprunt et les subventions qui ne suivent pas l'inflation.

Mardi 11 février, le conseil municipal de Pessac s'est penché sur les orientations budgétaires, qui révèlent une situation sous contrôle malgré la hausse des emprunts. La Ville a défendu son action sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre lors de quatre heures de débats, trois rapports importants sur la table et plusieurs escarmouches politiques. Le conseil municipal a été dense mardi 11 février.

Il a révélé une constante : une majorité divers droite à l'offensive sur la défense de son bilan, qui a torpillé la gestion de Bordeaux Métropole et du Département, deux collectivités dans l'escarcelle de la gauche. \La Commission départementale d’aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet d’implantation d’un Lidl en extra-rocade. La commune s'est notamment opposée, évoquant une perte de chiffres d'affaires pour les commerces existants « Elles ne sont pas bien gérées », lance le maire de Pessac Franck Raynal. Il mentionne le ratio de désendettement, qui établit le nombre d’années nécessaire à une collectivité pour rembourser sa dette avec son épargne brute. Le seuil d’alerte est fixé à douze ans. « Sans faire de grands investissements sur la mandature, la Métropole se paiera le luxe d’avoir », s’étrangle Franck Raynal. Précision : il s’agit d’une projection sur 2027. « C’est le signe d’une faillite de gestion qu’il faut dénoncer », cogne le maire.\De son côté, Pessac voit son ratio évoluer à la hausse tout en restant contenu. Il passe d’un peu plus de deux ans en 2018 à environ quatre ans et demi en 2026 et une stabilisation autour de six en 2030. « Nous avons les moyens de répondre à nos engagements en matière d’investissements et de charges de fonctionnement qui y sont associées », pose Franck Raynal. Il défend la création d’une « nouvelle brigade de police municipale, qui sera présente toutes les nuits jusqu’à deux heures du matin ». « Vous parlez d’une gestion saine et pourtant certaines subventions ne suivent pas le cours de l’inflation » : construction de la piscine Cazalet, rénovation-extension des écoles Georges-Leygues ou Pavillon de la musique et des arts (Pama). Dans les rangs de l’opposition, l’écologiste Laure Curvale tempère les mérites de l’exécutif : « Les intérêts liés à l’emprunt font un bond de 89 %. Lors de votre premier mandat, vous aviez eu un recours modéré à l’emprunt, alors que les taux étaient bas, car vous aviez choisi de vendre l’ancien stade Jean-Cordier, pour 10 millions d’euros. D’autre part, vous aviez hérité de la municipalité précédente d’une situation financière très favorable, avec un faible ratio de dette par habitant. »L’ancienne candidate aux élections municipales, également vice-présidente au Département, rappelle que la commune bénéficie de la « dynamique des bases d’imposition », ainsi que de la mutualisation de 143 postes en équivalent temps plein avec Bordeaux Métropole. Sur ces salaires, Pessac paye un forfait et ne supporte pas certaines évolutions comme les effets de l’inflation. Les oppositions municipales à Pessac : au premier plan Élodie Cazaux, Laure Curevale est troisième en partant de la gauche.\« Il y a un certain paradoxe, considère Laure Curvale. Vous parlez d’une gestion saine, et pourtant, certaines subventions ne suivent pas le cours de l’inflation. » Réplique de Franck Raynal : « Je reconnais bien l’esprit de gauche, nous ne sommes pas certains d’avoir cet argent mais nous allons déjà commencer à le dépenser. » Du côté de l’emprunt, l’adjointe aux finances Stéphanie Grondin précise que 5 millions d’euros sont à taux variable, 5 autres millions d’euros sont à des taux fixes et variables, et 20 millions d’euros à taux fixe. Avec celui sur l’égalité entre hommes et femmes, le rapport sur le développement durable aura été l’autre temps fort de ce conseil. « Cette courbe est importante. C’est le symbole de notre ambition », présente l’adjoint Jérémie Landreau. En diapositive : l’évolution des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la commune. L’élu met en avant une diminution de 43 % des émissions depuis 2018. Si le document à l’écran affiche les résultats de l’année 2024, le rapport s’arrête à 2023 et mentionne des baisses moins nettes. La diminution des GES semble surtout avoir été importante entre 2018 et 2019. Jérémie Landreau souligne que Pessac s’est engagée dans un plan Écocité, destiné à améliorer l’efficacité énergétique de ses infrastructures. Il assure que la consommation énergétique des bâtiments communaux a baissé de 36 %. 2024 va marquer le lancement de grands projets à Pessac, comme la piscine du Cazalet. Mais le recours à l’emprunt et l’orientation politique de la majorité n’ont pas convaincu l’opposition, mardi 6 février, lors du rapport d’orientation budgétaire « On peut regretter que le budget vert, projet qui paraissait ambitieux et mis en avant en 2023, soit relégué au second plan en 2024, réagit l’opposante de gauche Élodie Cazaux. Il aurait été intéressant de voir son évolution et ses résultat





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Pessac Conseil Municipal Budget Emprunt Émission De Gaz À Effet De Serre Développement Durable Opposition Majorité Politique Locale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pessac : le nouvel adjoint aux sports élu, les dissidents de la majorité marquent leur différenceLe conseil municipal de Pessac s’est tenu mardi 21 janvier. Il a élu Ludovic Bideau comme nouvel adjoint aux sports après le retrait de Benoît Grange de la majorité.

Lire la suite »

La Fracasse Coquille ouvre un bar-brasserie à la barrière de PessacLa brasserie artisanale La Fracasse Coquille, installée dans le Libournais, a ouvert un bar-brasserie dans le quartier dynamique de la barrière de Pessac à Bordeaux. Enguérand Larché et Kirill Pluscheff, fondateurs de la brasserie, proposent une expérience unique à travers des bières artisanales, des ateliers de brassage et un espace de restauration.

Lire la suite »

« Amène ton caillou » : à Pessac, une animation gratuite pour faire analyser cailloux et fossilesLe samedi 15 février, des experts analyseront gratuitement les cailloux apportés par les visiteurs pour en découvrir leurs secrets

Lire la suite »

Gironde : un homme décède après une bagarre à PessacUne rixe a eu lieu dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 février. Un homme de 53 ans serait décédé d’une hémorragie après avoir chuté

Lire la suite »

Un homme mis en examen pour meurtre à PessacUn homme de 58 ans a été mis en examen pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner » après la mort d'un homme de 54 ans à Pessac, près de Bordeaux. L'homme a été placé en détention provisoire.

Lire la suite »

Pessac S'incline à Besançon Dans Un Match SerréL'équipe de handball de Pessac a subi une défaite amère face à Besançon dans un match très disputé. Bien que les Girondines aient mené pendant une grande partie du match, elles ont fini par s'effondrer dans les dernières minutes, concédant la victoire à leurs adversaires.

Lire la suite »