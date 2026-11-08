Perturbations Transports RATP SNCF Île-de-France 9 au 15 Novembre

Guide complet des perturbations RATP et SNCF du 9 au 15 novembre à Paris et en Île-de-France. Métron RER Transilien impacts travaux

La RATP et la SNCF imposent de nombreuses perturbations sur les réseaux Île-de-France entre le lundi 9 novembre et le dimanche 15 novembre. Les usagers des transports en commun doivent anticiper leurs trajets en raison de travaux de modernisation et de rénovation sur plusieurs lignes de Métro, RER et Transilien.

Métro RATP Lignes 4 7bis 8 12 13 Fermetures

Le Métro parisien subit des interruptions de trafic majeures cette semaine. La ligne 4 voit la station Saint-Michel fermée jusqu'au 19 décembre inclus pour des travaux de rénovation. La ligne 7bis est totalement interrompue du 9 au 13 novembre pour modernisation.

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La ligne 8 ne dessert pas la station République jusqu'au 22 avril 2027. La ligne 12 est coupée entre Mairie d'Aubervilliers et Jules Joffrin les 14 et 15 novembre. La ligne 13 subit une interruption totale le 15 novembre jusqu'à 12 heures pour des travaux de modernisation.

RER B C D E Perturbations Massives Travaux

Le RER B présente des interruptions nocturnes jusqu'au 10 novembre entre Châtelet-Les Halles et Mitry-Claye ou l'aéroport CDG. Le RER C est fortement impacté par des coupures entre Austerlitz et Juvisy, Pont de Rungis ou Saint-Martin d'Étampes jusqu'au 10 novembre.

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Le RER D subit des perturbations entre Creil et la Gare du Nord jusqu'au 10 novembre. Le RER E voit le trafic interrompu entre Nanterre-La-Folie et Tournan jusqu'au 14 novembre le samedi. Des ajustements d'offre sont également en place sur toute la ligne D jusqu'au 31 décembre.

Transilien Lignes H J Interruptions Trajets

Les lignes H et J des Transilien subissent également des interruptions nocturnes cette semaine. La ligne H est coupée entre Ermont-Eaubonne et Persan-Beaumont jusqu'au 10 novembre en semaine. La ligne J voit le trafic interrompu entre Argenteuil et Mantes-la-Jolie jusqu'au 10 novembre.

Ces perturbations touchent également Versailles Château Rive Gauche et Javel du 9 au 13 novembre. Les usagers doivent consulter les informations en temps réel avant leurs déplacements pour adapter leurs itinéraires et éviter les retards importants dus aux chantiers en cours.