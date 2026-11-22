RATP et SNCF annoncent d'importantes interruptions de trafic sur le réseau francilien pour la semaine du 23 au 29 novembre 2026. Voici le détail des lignes concernées et des horaires de travaux.

Les réseaux ferroviaires franciliens de la RATP et de la SNCF subiront une série de perturbations majeures durant la semaine allant du lundi 23 novembre au dimanche 29 novembre 2026. Ces disruptions sont directement liées à des opérations de maintenance et de travaux d'infrastructure programmées sur l'ensemble du réseau Île-de-France. Les usagers doivent impérativement anticiper ces interruptions pour organiser leurs déplacements professionnels et personnels.

Interruptions sur les lignes RER et Transilien

La ligne 8 du métro connaîtra une fermeture de l'arrêt République jusqu'au 22 avril 2027 inclus. Sur la ligne 13, le trafic sera entièrement interrompu le 29 novembre jusqu'à 12 heures, avec la mise en place de bus de substitution sur la branche Asnières-Gennevilliers Les Courtilles. L'arrêt Mairie de Saint-Ouen restera inaccessible du 26 au 29 novembre 2026. Le RER A verra son trafic suspendu entre Cergy - Le Haut et Maisons-Laffitte, du lundi au vendredi à partir de 21h50, jusqu'au 27 novembre 2026.

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Le RER B subira des interruptions entre Châtelet - Les Halles et l'Aéroport Charles de Gaulle 2 - TGV, ainsi qu'avec Mitry-Claye, du lundi au vendredi dès 22h45, et ce jusqu'au 11 décembre 2026. Le RER C est particulièrement touché avec des coupures nocturnes entre Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux et Javel, ainsi qu'entre Versailles Château Rive Gauche et Javel, à partir de 23 heures jusqu'au 30 novembre. Des interruptions supplémentaires concernent la zone entre Gare d'Austerlitz et Juvisy, ainsi qu'entre Gare d'Austerlitz et Pont de Rungis Aéroport d'Orly, dès 22h30 du lundi au vendredi jusqu'au 30 novembre 2026.

Le week-end du 28 et 29 novembre apportera des coupures spécifiques sur le RER C. Le trafic sera interrompu entre Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux et Chaville - Vélizy, ainsi qu'entre Versailles Château Rive Gauche et Chaville - Vélizy, à partir de 21 heures le samedi et dès 20h26 le dimanche. D'autres segments seront fermés le 28 novembre dès 21 heures entre Dourdan-la-Forêt et Gare d'Austerlitz, et entre Juvisy et Gare d'Austerlitz à partir de 22 heures. Le 29 novembre, des interruptions compteront entre Invalides et Juvisy jusqu'à 10 heures, et entre Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux et Chaville - Vélizy jusqu'à 7 heures.

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Impact sur le RER D, le RER E et les lignes Transilien

Le RER D affrontera des suspensions de trafic entre Creil et Gare du Nord, du lundi au vendredi à partir de 23h25, jusqu'au 27 novembre 2026. Une autre coupure concernera la liaison entre Gare de Lyon et Melun • Corbeil-Essonnes, du lundi au vendredi à partir de 23h15, jusqu'au 28 novembre. L'offre globale de la ligne sera adaptée jusqu'au 31 décembre 2026 en raison de la création de nouveaux ateliers de maintenance. Le trafic entre Stade de France Saint-Denis et Creil sera interrompu du 28 au 29 novembre 2026 inclus.

Le RER E verra ses circulations interrompues entre Nanterre-La-Folie et Tournan, du lundi au vendredi à partir de 22h15, jusqu'au 11 décembre 2026. Le week-end, le trafic sera suspendu entre Nanterre-La-Folie et Chelles - Gournay à partir de 21h45, jusqu'au 6 décembre. La ligne H connaîtra des interruptions entre Sarcelles - Saint-Brice et Luzarches • Persan - Beaumont, du lundi au vendredi à partir de 23h35, du 23 au 27 novembre.

Suspensions sur les lignes J, L, N et M

La ligne J subira des interruptions le week-end entre Les Mureaux et Mantes-la-Jolie, jusqu'au 29 novembre 2026. Le trafic entre Mantes-la-Jolie et Vernon - Giverny sera coupé le week-end de 3 heures à 16 heures, jusqu'au 29 novembre. La ligne L verra le trafic suspendu entre La Défense et Versailles Rive Droite • Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly, du lundi au vendredi à partir de 23h05, jusqu'au 27 novembre.

Le trafic entre Saint-Cloud et Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly sera interrompu du 28 au 29 novembre jusqu'à 12 heures. La ligne N connaîtra une coupure le samedi jusqu'à 6h40 entre Gare Montparnasse et Versailles Chantiers, jusqu'au 28 novembre. Le week-end, le trafic sera suspendu entre Plaisir - Grignon et Mantes-la-Jolie de 3 heures à 16h30, jusqu'au 29 novembre 2026.

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Conséquences pour les voyageurs et alternatives

Ces multiples interruptions obligent la RATP et la SNCF à déployer des bus de substitution, notamment sur la ligne 13. Les usagers sont encouragés à vérifier les horaires en temps réel avant chaque déplacement. La concentration des travaux sur une période courte vise à optimiser les interventions techniques tout en limitant la durée des perturbations. Des adaptations d'offre seront également observées sur d'autres lignes pour faciliter la circulation durant cette semaine cruciale de maintenance.