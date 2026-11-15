Perturbations Transiliennes : Calendrier Détaillé des Travaux d'Avant Noël

Calendrier précis des perturbations Transilien et RER jusqu'en décembre. Arrêts de trafic, horaires et zones affectés par les travaux de rénovation et de modernisation.

Les usagers des réseaux ferroviaires francophones doivent anticiper un calendrier de perturbations majeures s'étendant de la mi-novembre jusqu'aux fêtes de fin d'année. Ces disruptions sont directement liées à une série d'opérations de rénovation et de modernisation des infrastructures qui viseront à sécuriser et améliorer les performances du réseau sur le long terme. La période critique commence dès le 16 novembre et se poursuit jusqu'au 31 décembre, avec des interruptions de trafic variables selon les lignes et les jours.

Interruptions Massives Sur Le Réseau RER A et RER B

Le RER A subira des coupures fréquentes entre le 16 novembre et le 27 novembre, du lundi au vendredi à partir de 21h50. La circulation sera interrompue entre Cergy - Le Haut et Maisons-Laffitte, ainsi qu'entre Châtelet - Les Halles et Mitry - Claye, incluant la gare Charles de Gaulle 2 - TGV, ces interruptions s'étendant jusqu'au 11 décembre à partir de 22h45. Parallèlement, le RER B connaît une série d'arrêts nocturnes et dominicaux jusqu'au 30 novembre, touchant des axes comme Gare d'Austerlitz-Juvisy, Gare d'Austerlitz-Pont de Rungis Aéroport d'Orly, Saint-Martin d'Étampes-Gare d'Austerlitz, Pontoise-Avenue Henri Martin, et Gare d'Austerlitz-Dourdan la Forêt, avec des horaires débutant entre 21h et 22h30. Des interruptions dominicales jusqu'au 29 novembre affecteront également les trajets vers Saint-Martin d'Étampes et Dourdan à partir de 21h05. De plus, entre le 16 et le 30 novembre, le trafic sera coupé entre Saint-Quentin-en-Yvelines - Montigny-le-Bretonneux et Javel, ainsi qu'entre Versailles Château Rive Gauche et Javel, à partir de 23h en semaine. Le week-end, du 21 au 28 novembre, les liaisons vers Chaville - Vélizy seront perturbées de 22h à 3h, puis du 22 au 29 novembre à partir de 20h26 le dimanche.

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Impact Opérationnel Sur Le RER D, RER E et Lignes H et J

Le RER D sera fortement contraint dès le 21 novembre, avec une interruption entre Gare de Lyon et Melun à partir de 22h, et entre Châtelet - Les Halles et Villeneuve-Saint-Georges dès 23h20. Jusqu'au 27 novembre, les trajets entre Creil et le sud seront bloqués en semaine à partir de 23h25, tandis que jusqu'au 28 novembre, la liaison entre Gare de Lyon et Melun • Corbeil-Essonnes sera interrompue à partir de 23h15. Une coupure spécifique de 10h10 à 14h20 aura lieu du 16 au 20 novembre entre Malesherbes. Le RER E voit son trafic suspendu le 21 novembre entre Nanterre-La-Folie et Chelles - Gournay à partir de 23h15, puis jusqu'au 11 décembre en semaine à partir de 22h15 vers Tournan, et les week-ends jusqu'au 6 décembre vers Chelles - Gournay. Les lignes H et J subissent également des restrictions importantes : la ligne H est affectée du 16 au 20 novembre entre Épinay - Villetaneuse et Ermont - Eaubonne à partir de 23h35, tandis que la ligne J connaît des interruptions massives entre Gare Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie, Argenteuil et Conflans-Ste-Honorine, ainsi que vers Vernon - Giverny et Gisors, avec des horaires variant de 20h à 3h en semaine et des coupures complètes le 16 novembre pour maintenance. Le week-end, du 20 au 29 novembre, les liaisons Mantes-la-Jolie-Vernon - Giverny et Les Mureaux-Mantes-la-Jolie seront coupées.

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Disruptions Spécifiques Aux Lignes Métropolitaines 4, 7bis, L et K

La Ligne 4 ne sera desservie à Saint-Michel qu'au 19 décembre inclus en raison de travaux de rénovation qui empêchent tout trafic avant cette date. La Ligne 7bis verra son trafic complètement interrompu le 19 novembre à partir de 22h pour des travaux de modernisation qui dureront toute la nuit. La Ligne K sera entièrement fermée du 21 au 22 novembre inclus. La Ligne L subira des interruptions nocturnes entre La Défense et Versailles Rive Droite • Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly, du 16 au 27 novembre à partir de 23h05. Ces perturbations ciblées visent à sécuriser des axes spécifiques tout en tentant de limiter l'impact sur les heures de pointe, bien que les restrictions nocturnes et dominicales imposent une réorganisation majeure des trajets domicile-travail pour les milliers de navetteurs quotidiens.

Adaptation Des Offres De Transport Et Maintenance

En complément des coupures directes, une adaptation globale de l'offre de transport est prévue sur toute la ligne K jusqu'au 31 décembre inclus, suite à la création de nouveaux ateliers de maintenance. Cette mesure structurelle vise à optimiser la fiabilité future du réseau, bien qu'elle entraîne une baisse de capacité significative pendant plusieurs mois. Les usagers doivent consulter les applications mobiles officielles et les panneaux d'information en gare pour vérifier les horaires en temps réel, car les conditions de circulation peuvent évoluer rapidement en fonction de l'avancement des chantiers. La période de fêtes coïncidant avec ces travaux exige une planification rigoureuse pour éviter tout blocage involontaire lors des déplacements vers les familles et amis en région parisienne et en banlieue lointaine.