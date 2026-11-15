Perturbations RER Transilien Île-de-France 16 au 22 novembre 2026

Découvrez le calendrier des perturbations du 16 au 22 novembre 2026 sur les RER et Transilien franciliens. Interruptions de trafic et horaires adaptés à connaître avant vos déplacements.

Les usagers des transports en commun franciliens devront faire face à une semaine de perturbations significatives du 16 au 22 novembre 2026. Cette période coïncide avec la réalisation de travaux de maintenance essentiels sur le réseau Île-de-France. Ces interventions techniques entraînent des interruptions partielles ou totales du trafic sur plusieurs lignes majeures.

Interruptions majeures lignes RER A et B

La ligne RER A connaît une interruption totale dès le 19 novembre à partir de 22 heures pour des travaux de modernisation. Les passagers ne pourront pas circuler sur l'ensemble de la ligne après cette heure. La ligne RER B subit également des coupures importantes dans la nuit du 21 novembre à partir de 22 heures, entre la Gare de Lyon et Melun.

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Une autre interruption affecte la section entre Châtelet - Les Halles et Villeneuve-Saint-Georges à partir de 23 heures 20. Ces disruptions concernent spécifiquement les trajets du soir et du week-end. La SNCF recommande vivement aux voyageurs de consulter les plans de substitution avant chaque déplacement.

Restrictions étendues sur le réseau Transilien

Le réseau Transilien voit de nombreuses lignes paralysées durant cette semaine. Les trajets vers la gare d'Austerlitz sont particulièrement affectés. Entre le 16 et le 30 novembre, le trafic est coupé chaque semaine de 22 heures 30 entre la gare d'Austerlitz et Juvisy.

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Les liaisons vers l'aéroport d'Orly sont également touchées. L'interruption s'étend jusqu'à Pont de Rungis Aéroport d'Orly aux mêmes horaires. Vers le sud-ouest, le trafic entre Saint-Martin d'Étampes et la gare d'Austerlitz cesse dès 21 heures 40. Les déplacements vers Dourdan la Forêt sont stoppés à partir de 21 heures.

Les liaisons vers Pontoise et Avenue Henri Martin sont perturbées dès 21 heures 40. Le dimanche 29 novembre, les interruptions démarrent plus tôt, dès 21 heures 40 vers Saint-Martin d'Étampes. Vers Dourdan, la coupure débute à 21 heures 05. Ces mesures visent à sécuriser les infrastructures ferroviaires.

Chocs aux gares de correspondance et banlieue

Les gares de correspondance majeures subissent des fermetures prolongées. L'arrêt de Saint-Michel reste non desservi jusqu'au 19 décembre en raison de travaux de rénovation. La station République est fermée jusqu'au 22 avril 2027. Cette situation oblige les usagers à modifier radicalement leurs itinéraires quotidiens.

Les lignes de banlieue sont également impactées par des coupures programmées. Entre Cergy - Le Haut et Maisons-Laffitte, le trafic est interrompu chaque jour ouvré dès 21 heures 50. La liaison entre Châtelet - Les Halles et Mitry - Claye subit des coupures après 22 heures 45. Ces disruptions durent jusqu'au 11 décembre.

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Le week-end du 21 au 22 novembre, la section entre Aulnay-sous-Bois et Mitry - Claye est coupée. Les liaisons vers l'ouest de Paris sont fortement affectées. Les trajets entre Saint-Quentin en Yvelines et Javel sont interrompus après 23 heures. Les liaisons vers Versailles Château Rive Gauche suivent le même calendrier.

Projections et impacts économiques locaux

Ces perturbations ont des conséquences directes sur la productivité économique de la région. Les délais de transport augmentent significativement pour les travailleurs franciliens. Les entreprises doivent anticiper ces retards pour maintenir leur compétitivité. La régulation du trafic devient complexe pour les exploitants.

Les horaires de travail et les réunions professionnelles peuvent être affectés par ces coupures. La SNCF invite les usagers à adapter leurs emplois du temps. Des alternatives de mobilité sont nécessaires pour assurer la continuité économique. La situation reste fluide pour les trajets en heure de pointe matinale.