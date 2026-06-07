Perturbations importantes sur les transports franciliens du 8 au 14 juin 2026

De nombreuses lignes de RER, Transilien et tramways sont interrompues pour travaux dans la région Île-de-France entre le 8 et le 14 juin 2026. Cet article détaille toutes les perturbations par ligne et par période.

Les températures montent et l'été arrive, avec son afflux de touristes dans la capitale. Si vous devez utiliser les transports en commun cette semaine, il est recommandé de vérifier l'état des lignes que vous empruntez.

En effet, du lundi 8 au dimanche 14 juin 2026, de nombreuses perturbations sont à prévoir sur le réseau francilien et parisien. Ces disruptions sont principalement dues à des travaux de maintenance et de modernisation, entraînant des interruptions de trafic sur plusieurs axes, surtout en soirée et la nuit. Le RER A est particulièrement touché avec une interruption week-end complète entre Nanterre - Préfecture et Cergy - Le Haut / Poissy jusqu'au 20 juin.

Des coupures nocturnes sont également programmées en semaine entre Cergy - Le Haut et Maisons-Laffitte jusqu'au 18 juin. Le RER B subit des fermetures entre Châtelet - Les Halles et Mitry - Claye / Aéroport Charles de Gaulle jusqu'au 10 juin, puis entre Aulnay-sous-Bois et Mitry - Claye les 13 et 14 juin. D'autres lignes sont impactées de manière variée.

Le RER C voit son trafic interrompu entre Gare d'Austerlitz et Dourdan jusqu'au 3 juillet, et entre Gare d'Austerlitz et Juvisy jusqu'au 19 juin, avec des interruptions également le samedi 13 juin et le dimanche 14 juin. Le RER D connaît des coupures entre Creil et Gare du Nord jusqu'au 26 juin, ainsi qu'entre differentes stations de la ligne jusqu'à la même date.

Le RER E est perturbé les week-ends jusqu'au 27 juin entre Nanterre-La-Folie et Tournan, et en semaine jusqu'au 10 juillet entre Nanterre-La-Folie et Tournan / Villiers-sur-Marne. D'autres suspensions de service auront lieu du 8 au 12 juin entre Nanterre-La-Folie et Chelles - Gournay. La ligne H subit des travaux nocturnes en semaine jusqu'au 31 juillet entre Épinay - Villetaneuse et Ermont - Eaubonne.

La ligne J est interrompue les week-ends jusqu'au 21 juin entre Gare Saint-Lazare et Poissy, et en semaine jusqu'au 17 juillet entre certaines stations et Crépy-en-Valois. La ligne L voit son trafic coupé les week-ends jusqu'au 20 juin entre Sartrouville et Maisons-Laffitte, ainsi que certains vendredis et en semaine jusqu'au 12 juin sur d'autres tronçons.

La ligne N est impactée par des perturbations nocturnes jusqu'au 26 juin entre Gare Montparnasse et Plaisir - Grignon, et jusqu'au 25 juin entre Gare Montparnasse et Dreux. La ligne P subit des interruptions jusqu'au 26 juin entre Gare de l'Est et Château-Thierry, et jusqu'au 4 septembre entre Gare de l'Est et Provins. La ligne U verra son trafic interrompu sur toute la ligne jusqu'au 26 juin en soirée.

La ligne V est perturbée jusqu'au 12 juin entre Versailles Chantiers et Massy - Palaiseau. Enfin, les tramways T4 et T13 sont également concernés avec des interruptions sur toute la ligne respectivement jusqu'au 17 juillet et jusqu'au 12 juin. Il est donc crucial pour les usagers de planifier leurs déplacements en consultant les avis de l'opérateur et en prévoyant des temps de trajet plus longs.

Ces travaux, bien que perturbateurs, sont nécessaires pour améliorer la fiabilité et la capacité du réseau à moyen terme





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