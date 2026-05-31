Perturbations importantes sur le réseau RATP et SNCF en Île-de-France cette semaine

Cette semaine, du 1er au 7 juin, de nombreux travaux entraînent des interruptions de trafic sur les lignes de métro, RER et Transilien. La ligne 12 est interrompue les mercredi et dimanche soir, la ligne 13 le dimanche matin, et le RER A subit plusieurs coupures nocturnes en semaine et le week-end. Les lignes N, P, R, C, D, E, H et le RER B sont également affectées par des travaux, avec des interruptions principalement en soirée et le week-end. Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires et à prévoir des temps de trajet allongés.

De nouvelles perturbations sont à prendre en compte sur les lignes de transports en commun cette semaine à Paris et en Île-de-France. Une nouvelle semaine démarre et des perturbations sont encore à déplorer sur les lignes SNCF et RATP de la capitale.

Voici les principaux changements à prendre en considération, du 1er au 7 juin. **Métro ligne 12** : du 3 juin au 17 juin inclus, les mercredi et dimanche à partir de 22 heures, le trafic est interrompu sur toute la ligne en raison de travaux. Les voyageurs devront emprunter des lignes alternatives pour se déplacer. **Métro ligne 13** : dimanche 7 juin, jusqu'à 12 heures, le trafic sera interrompu sur l'ensemble de la ligne à cause de travaux.

Il est recommandé de reporter son voyage ou d'utiliser une autre ligne de métro. **RER A** : plusieurs périodes de coupure sont prévues. Du 1er juin au 18 juin inclus, du lundi au jeudi à partir de 21h50, le trafic est interrompu entre Cergy - Le Haut et Maisons-Laffitte. Du 5 juin au 3 juillet inclus, le vendredi à partir de 22h00, le trafic est interrompu entre Nanterre - Préfecture et Cergy - Le Haut / Poissy.

Du 6 juin au 20 juin inclus, le week-end, le trafic est interrompu entre Nanterre - Préfecture et Cergy - Le Haut / Poissy. Enfin, du 1er juin au 10 juin inclus, du lundi au jeudi à partir de 22h45, le trafic est interrompu entre Châtelet - Les Halles et Mitry - Claye / Aéroport Charles de Gaulle 2 - TGV. D'autres interruptions affectent les branches de cette ligne.

**RER B** : du 5 au 7 juin inclus, du vendredi au dimanche dès 22h45, le trafic est interrompu entre Denfert-Rochereau et Mitry - Claye / Aéroport Charles de Gaulle 2 - TGV. Les 6 et 7 juin, le trafic est interrompu entre Gare du Nord et Denfert-Rochereau. **RER C** : de nombreuses coupures sont programmées, principalement en soirée en semaine et le week-end.

Du 1er juin au 19 juin inclus, du lundi au vendredi à partir de 21h40, le trafic est interrompu entre Pontoise et Avenue Henri Martin. Du 1er au 19 juin, à partir de 22h00, coupure entre Gare d'Austerlitz et Saint-Martin d'Étampes, entre Gare d'Austerlitz et Juvisy, et entre Gare d'Austerlitz et Pont de Rungis Aéroport d'Orly. Du 1er juin au 3 juillet, à partir de 23h00, coupure entre Gare d'Austerlitz et Dourdan.

Du 1er au 19 juin, à partir de 23h02, coupure entre Saint-Quentin en Yvelines - Montigny-le-Bretonneux et Javel, et entre Versailles Château Rive Gauche et Javel. Les samedis 6, 7 et 13 juin, à partir de 23h00, coupure entre Gare d'Austerlitz et Dourdan, entre Gare d'Austerlitz et Juvisy, et entre Gare d'Austerlitz et Saint-Martin d'Étampes. Les dimanches du 7 au 14 juin, à partir de 22h00, coupure entre Gare d'Austerlitz et Dourdan, et entre Gare d'Austerlitz et Saint-Martin d'Étampes.

Les dimanches du 6 au 14 juin, de 03h00 à 10h30, coupure entre Invalides et Juvisy, ainsi qu'entre Invalides et Massy - Palaiseau. **RER D** : du 1er au 19 juin inclus, du lundi au vendredi à partir de 21h00, le trafic est interrompu entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes. Du 1er au 26 juin, à partir de 23h15, coupure entre Gare de Lyon et Juvisy, et entre Juvisy et Corbeil-Essonnes.

Du 1er au 26 juin, à partir de 23h35, coupure entre Creil et Gare du Nord. Les week-ends des 6 et 7 juin, coupure entre Gare du Nord et Chelles - Gournay. **RER E** : jusqu'au 27 juin inclus, le week-end à partir de 22h30, le trafic est interrompu entre Nanterre-La-Folie et Tournan. Jusqu'au 5 juin inclus, du lundi au vendredi à partir de 22h45, coupure entre Nanterre-La-Folie et Chelles - Gournay.

Jusqu'au 10 juillet inclus, du lundi au vendredi à partir de 22h25, coupure entre Nanterre-La-Folie et Tournan / Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise. Les 6 et 7 juin, le week-end à partir de 22h45, coupure entre Chelles - Gournay et Nanterre-La-Folie. **Ligne H** : du 1er juin au 31 juillet inclus, du lundi au vendredi de 23h35 à 04h30, le trafic est interrompu entre Épinay - Villetaneuse et Ermont - Eaubonne.

Les voyageurs sont invités à consulter les sites de la RATP et de la SNCF pour planifier leurs déplacements et à prévoir un temps de trajet plus long en raison de ces nombreux travaux de maintenance et de rénovation





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