Perturbations estivales dans les transports franciliens : RER, trains et métro

À l'approche des grandes vacances, les Franciliens et touristes font face à d'importantes perturbations sur les réseaux RER, Transilien et métro. Des travaux d'entretien et de modernisation entraînent des interruptions de trafic sur plusieurs lignes, avec des bus de remplacement souvent mis en place. Retrouvez le détail des perturbations par ligne et par période.

La période estivale qui s'amorce à Paris et en Île-de-France s'accompagne d'un traditionnel programme de travaux d'entretien et de modernisation sur les réseaux de transport en commun.

Cette année encore, les voyageurs, qu'ils soient franciliens ou touristes, devront composer avec de nombreuses perturbations affectant le RER, les lignes Transilien et certaines portions du métro. Ces interruptions, souvent nocturnes ou en fin de semaine, concernent des milliers d'usagers quotidiennement. Elles visent à améliorer le service à long terme mais créent une contrainte immédiate importante, surtout en cette période de départs en vacances. Le RER A, l'une des artères les plus fréquentées d'Europe, présente plusieurs tronçons suspendus.

Jusqu'au 20 juin inclus, les week-ends, la circulation est interrompue entre Nanterre - Préfecture et Cergy - Le Haut / Poissy en raison de travaux. Une coupure similaire a lieu les vendredis soirs jusqu'au 3 juillet inclus, à partir de 22h00.

En outre, jusqu'au 18 juin, du lundi au jeudi dès 21h50, le trafic est coupé entre Cergy - Le Haut et Maisons-Laffitte. Des bus de substitution sont systématiquement organisés pour compenser ces absences de train. Le RER B subit également des perturbations nocturnes.

Du 15 au 17 juin, du lundi au mercredi à partir de 22h45, la ligne est interrompue entre Châtelet - Les Halles et Mitry - Claye / Aéroport Charles de Gaulle 2 - TGV, affectant directement l'accès aux aéroports. Le RER C enregistre une série de coupures multiples.

Jusqu'au 19 juin, du lundi au vendredi en soirée, plusieurs sections sont touchées : entre Saint-Quentin en Yvelines - Montigny-le-Bretonneux et Javel, entre Versailles Château Rive Gauche et Javel, entre Gare d'Austerlitz et Dourdan, entre Gare d'Austerlitz et Juvisy, entre Gare d'Austerlitz et Pont de Rungis Aéroport d'Orly, ainsi qu'entre Gare d'Austerlitz et Saint-Martin d'Étampes. Par ailleurs, jusqu'au 3 juillet, le tronçon entre Pontoise et Avenue Henri Martin est interrompu en semaine à partir de 21h40.

Le RER D est particulièrement touché avec de multiples interruptions. Jusqu'au 14 juin, le trafic est perturbé entre Goussainville et Melun, avec un train sur deux entre Combs-la-Ville et Melun. Du 15 au 26 juin, en semaine à partir de 23h15, la circulation est coupée entre Gare de Lyon et Combs-la-Ville - Quincy. Le samedi 20 juin, une coupure similaire a lieu à partir de 23h15 entre Gare de Lyon et Juvisy / Combs-la-Ville - Quincy.

D'autres sections sont concernées jusqu'au 19 juin : interruption entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes en soirée, et non-desserte de plusieurs arrêts (Maisons-Alfort - Alfortville, Le Vert de Maisons, Créteil Pompadour, Villeneuve Triage) à partir de 1h00 du matin. Enfin, jusqu'au 26 juin, des coupures nocturnes affectent les branches Creil - Gare du Nord et Juvisy - Corbeil-Essonnes, ainsi qu'une perturbation en journée (9h30-16h) entre Combs-la-Ville - Quincy et Melun.

Le RER E, quant à lui, subit des interruptions du 15 juin au 4 septembre en semaine à partir de 22h45 entre Nanterre-La-Folie et Chelles - Gournay, ainsi que les week-ends du 20 au 28 juin sur la même portion. Jusqu'au 27 juin, les week-ends à partir de 22h30, le trafic est interrompu entre Nanterre-La-Folie et Tournan.

Enfin, jusqu'au 10 juillet, en semaine à partir de 22h25, les trains ne circulent plus entre Nanterre-La-Folie et Tournan / Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise. Sur le réseau Transilien, la ligne H voit son trafic interrompu en nuitée, du lundi au vendredi jusqu'au 31 juillet, entre Épinay - Villetaneuse et Ermont - Eaubonne.

La ligne J est touchée du 15 au 26 juin en semaine à partir de 22h55 entre Argenteuil et Ermont - Eaubonne, ainsi que les week-ends jusqu'au 21 juin entre Gare Saint-Lazare et Poissy. Jusqu'au 17 juillet, en semaine à partir de 21h40, la liaison entre Gare Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie est coupée. La ligne K ne dessert pas l'arrêt Aulnay-sous-Bois du 18 juin à 21h15 au 22 juin à 06h00.

Enfin, la ligne L subit une interruption les week-ends jusqu'au 20 juin entre Sartrouville et Maisons-Laffitte. Face à ce calendrier dense, la RATP et la SNCF rappellent aux voyageurs de consulter les Applications officielles (如 Ile-de-France Mobilités, SNCF) et les affichages en gare pour planifier leurs déplacements. Des buses de remplacement sont généralement positionnés aux stations concernées, avec des fréquences adaptées.

Les usagers doivent anticiper des temps de trajet allongés, notamment pour se rendre aux aéroports (CDG, Orly) ou dans les banlieues éloignées. Cette période de travaux, bien que contraignante, est présentée comme nécessaire pour maintenir et améliorer la fiabilité du réseau francilien





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